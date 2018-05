CARABINIERI - CONTROLLI (ARCHIVIO)

(ANSA) – POTENZA, 19 MAG – Due uomini, con il viso coperto da passamontagna e armati di taglierino, hanno fatto ieri mattina una rapina nella filiale di Venosa (Potenza) della Banca Popolare di Bari: al termine di un inseguimento conclusosi lungo la ss 93, nei pressi di Canosa di Puglia (Barletta Andria Trani), i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di Cerignola (Foggia) mentre il complice è riuscito a fuggire a piedi ed è tuttora ricercato. Rapina in banca a Venosa, un arresto ultima modifica: da

