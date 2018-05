From facebook

Vieste, 19 maggio 2018. Partecipazione stamani a Vieste per la “Marcia della pace e della legalità”. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con le scuole, le parrocchie e le associazioni del centro garganico. L’idea è derivata “da un incontro tra istituzioni e società civile promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Paolo Prudente a seguito dei tanti atti criminali che si sono susseguiti a Vieste negli ultimi mesi. Oltre alla richieste di una maggior presenza di forze dell’ordine, scrivono gli organizzatori, è importante anche che dalla comunità viestana arrivi un gesto di risveglio e di presa di coscienza”. Da Facebook









Vieste in piazza per la “Marcia della pace e della legalità” (FOTO) ultima modifica: da

