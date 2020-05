Arrestato il procuratore di Taranto “Voleva condizionare l’esito delle indagini”

(gazzettadelmezzogiorno) Il procuratore di Taranto, il barese Carlo Maria Capristo, è stato arrestato questa mattina nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Potenza insieme all’ispettore di polizia Michele Scivittaro, e a tre imprenditori del Barese, Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo. Dalle indagini è emerso che gli indagati avrebbero indotto un giovane Sostituto Procuratore della Repubblica in servizio a Trani a perseguire in sede penale una persona che loro stessi avevano infondatamente denunciato per usura ai loro danni, in modo da ottenere indebitamente i vantaggi economici e i benefici di legge destinati ai soggetti usurati. Fonte: Gazzetta