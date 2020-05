Assalto a bancomat nel Foggiano: banditi fanno esplodere lo sportello

(foggiareporter) Nella notte alcuni malviventi hanno assaltato ildella filiale Bper di. I banditi hanno utilizzato dell’esplosivo per far saltare in aria lo sportello bancomat della banca di largo Ausilio. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla filiala, oltre ad aver spaventato in piena notte i residenti. Un forte boato, infatti, si è sentito nelle zone adiacenti alla banca nella cittadina del Foggiano. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri. Fonte: Foggia Reporter