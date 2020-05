Foggia, Carmine Vecchio e Via San Lorenzo: nuovi cassonetti, disinfestazione

Foggia, 19 maggio 2020. Installati nuovi cassonetti ed in in numero maggiore in via Tiro a Segno, adiacente la chiesa del ‘Carmine Vecchio’, e in via San Lorenzo, due arterie da sempre vittime del conferimento selvaggio dei rifiuti e degli atti di vandalismo. Le due zone vengono costantemente disinfestate e sanificate, ma è fondamentale la piena collaborazione e la partecipazione sentita e costante dei foggiani per evitare il degrado e garantire la migliore igiene urbana possibile.

Foggia pulita è possibile solo se tutti fanno la propria parte dimostrando attenzione e amore per la città.

#miglioriamiu #noisiamoamiu