Il consiglio comunale si riunisce ma la seduta è sciolta dopo voto per il rinvio

Conferenza dei capigruppo fissata nella tarda mattinata di domani per cercare un documento unico su emergenza Covid-19 e altre questioni. Si è concluso in questo modo il consiglio comunale di Foggia in data odierna, praticamente l’assise è ferma ad una settimana fa quando aveva presentato due documenti distinti nel tentativo di trovare una sintesi. E’ trascorsa una settimana e l’odg si presentava declinato in 15 punti, una parte del consiglio riteneva che fosse non solo appropriato ma doveroso non sprecare questa occasione con un rinvio, cioè la minoranza. La maggioranza ha ritenuto- c– che fosse invece necessario ridurre la mole degli argomenti a quelli essenziali, legati all’emergenza-urgenza.ha votato come la minoranza l’ ordine del giorno previsto. La mozione del rinvio, in premessa,: “Ci dobbiamo concentrare sui cittadini e sulle categorie produttive della città cui interessa sapere come pagare le bollette, per esempio, e non quale convenzione il comune di Foggia abbia stipulato con il comune di Candela”. Questa la linea del ragionamento.

Sconcerto da parte di Giovanni Quarato (M5s): “E’ surreale. Se Di mauro voleva un discorso più ampio ci poteva contattare prima per capire oggi potevamo rendere proficua la giornata di consiglio comunale”. Dopo l’incontro Quarato commenta: “Si decide di non decidere, non si danno linee guida agli imprenditori edili della città (nell’odg fra gli ultimi punti era prevista la discussione di questioni urbanistiche, ndr), di questioni urbanistiche abbiamo discusso nella commissione territorio e ambiente. Non è vero che in questo momento non ci sia bisogno di sapere cosa gli imprenditori debbano fare, che gli si dica sì o no, almeno sanno come operare”. In ogni caso Di Mauro ha proposto che sia preparato un unico documento di linee guida che tenga insieme le mozioni e gli odg.

Dalla minoranza ha ribadito Pippo Cavaliere: “Non c’è rispetto dei cittadini con questo rinvio”. Toni ancora più netti del capogruppo del Pd Lino Dell’Aquila: “La motivazione del rinvio qual è? Noi abbiamo un odg ben preciso su mozione mobilità, sostegno all’infanzia, emergenza covid, perché non dobbiamo discutere di questo? Ci sono dei problemi a livello di maggioranza, di poltrone”. Dell’Aquila segnala che la maggioranza al suo interno è fortemente divisa sui temi da trattare, l’evidenza dell’emergenza Covid – per cui il sindaco ha nuovamente sottolineato il grande lavoro dell’assessorato ai servizi sociali e le continue richieste di assistenza da parte dei cittadini- fa velo sul corto circuito fra presidenza, commissioni e consiglio. La maggioranza ha tenuto, il consigliere della Lega Salvatore De Martino ha avvalorato la richiesta di Di Mauro: “Condivido l’auspicio di De Mauro, non so se abbiamo valorizzato oggi il ruolo del consiglio comunale, comunque c’è disponibilità della Lega a lavorare subito per un documento comune”.

Il consigliere Leonardo Di Gioia si è astenuto: “Non si può negare alla maggioranza il rinvio e alla minoranza di sfruttare la defalliance, ma quello di Di Mauro è un argomento inconsistente, funziona la legge dei numeri rispetto al gioco delle parti, certo, che si spera possa essere messo in discussione, è evidente una lacerazione interna di rapporti”.

Il sindaco Franco Landella nelle conclusioni: “Penso che l’altra volta ho raccolto l’invito di alcuni rappresentanti della minoranza e ho cercato di fare un odg comune, con molta amarezza vedo che il Pd vuole mantenere il profilo dell’oppositore. Ho invitato più volte la minoranza a contribuire ma non ho ricevuto mai una loro proposta in questa emergenza che ho affrontato anche da solo”. A questo punto la minoranza, in particolare le voci di Pippo Cavaliere e di Rosario Cusmai, si sono sovrapposte a quella del sindaco per smentire: “Non è vero, non dica bugie”. Mozione d’ordine del presidente Iaccarrino per ricordare che il sindaco stava esprimendo la sua dichiarazione di voto. “Il Pd è appassionato – ha continuato il sindaco- ad argomenti come l’urbanistica, con la loro gestione Foggia ha vissuto una crisi economica ed urbanistica a cui cerchiamo di mettere delle pezze, per non dire di altre scellerate manovre come la 167. Il mio voto è favorevole al rinvio, al Pd dico di non arroccarsi secondo quella che finora è stata la paranza di Emiliano, probabilmente così troveremo una convergenza. Me lo auguro per Foggia”.