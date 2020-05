Il trend di crescita dei casinò online in Italia

I casinò online costituiscono un ottimo diversivo per tutti coloro che sono alla ricerca di relax e di una possibilità di guadagno extra. Si tratta di siti aperti 24 ore su 24 che danno la possibilità a tutti i maggiorenni di giocare ovunque si trovino. La totalità dei casinò online, infatti, offre anche una versione ottimizzata per dispositivi mobili e alcuni di essi rendono disponibili app gratuite per sistemi operativi iOS e Android.

L’offerta di giochi dei casinò online è molto ampia, i clienti di questi siti hanno la possibilità di scegliere il proprio preferito tra centinaia di slot, giochi da tavolo e videopoker. Sono sempre di più gli appassionati che frequentano i casinò online, sia per la crescente diffusione delle connessioni veloci a internet anche da smartphone, sia per il fatto che si è sempre più fiduciosi di utilizzare il proprio denaro sulla rete. Inoltre, le innovazioni tecnologiche, come la grafica 3D e i collegamenti in streaming con le sale da gioco live hanno contribuito a fomentare il boom dei casinò online in Italia e non solo.

I dati registrati nel 2019 dai casinò online

Per quanto riguarda il nostro Paese, nel 2019 la crescita dell’importo totale speso online dai giocatori ha toccato un livello record con una crescita del 12,4%, 969 milioni di euro contro gli 868 milioni di euro dell’anno precedente.

L’unico settore in calo nel reparto online del gioco d’azzardo è quello del poker che in un anno ha registrato nel poker cash una flessione del 14%, con incassi che sono scesi da 70 milioni di euro a 60 milioni di euro del 2019 e nel poker a torneo un calo del 5,4%.

Crescita più lenta rispetto al 2018

Facendo un confronto con la crescita che il settore del gioco d’azzardo online ha raggiunto nel 2018 rispetto al 2017, quella dal 2018 al 2019 è stata percentualmente inferiore.

Nel 2018, infatti, vi era stato un balzo del 24,7% rispetto all’anno precedente.

Questo rallentamento può essere dovuto a varie cause come, per esempio, il fatto che i casinò online siano ormai una realtà consolidata che ha un proprio bacino di utenza fisso e affezionato e che ha già attirato sulla rete un buon numero di nuovi clienti.

Divieto di pubblicità per l’azzardo in Italia

A partire dalla metà del 2019, inoltre, è stato introdotto il decreto Dignità che ha vietato qualsiasi tipo di pubblicità del gioco d’azzardo su ogni genere di mezzo di comunicazione.

La visibilità dei casinò online è scesa drasticamente a causa di queste misure adottate dal governo italiano che hanno colpito soprattutto i siti di gioco legali e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM ex AAMS).

L’intento della legge era quello di contrastare lo sviluppo della dipendenza da gioco, la ludopatia, una malattia che affligge alcuni scommettitori e giocatori d’azzardo che non riescono a porre freno alle loro puntate.

L’effettiva riuscita di questo intervento è da valutare nel corso del tempo, per il momento è possibile soltanto confermare un relativo rallentamento della crescita del settore che, comunque, mantiene la propria capacità attrattiva soprattutto nei confronti del pubblico più giovane.

Vantaggi del gioco online

Perché mai gli appassionati di azzardo dovrebbero scegliere di farlo in un casinò online?

Innanzitutto la varietà di giochi e slot proposta dai siti internet specializzati non può essere paragonata con la limitata selezione offerta dai casinò tradizionali. L’elevato livello di concorrenza tra i vari casinò online porta a un altro vantaggio per i giocatori, ovvero la presenza di bonus di benvenuto sempre più interessanti e remunerativi. Inoltre le percentuali di RTP delle slot online sono nettamente più altre di quelle delle slot machine che si trovano installate nelle sale da gioco classiche.

Le offerte dei casinò online non si esauriscono al momento della registrazione del nuovo cliente, infatti, facendo un po’ di attenzione, è possibile sfruttare una serie di bonus sia in denaro, sia in giri gratuiti per investire il minor importo possibile in soldi reali e accrescere le probabilità di portare a casa interessanti vincite.

I siti dei casinò online permettono di depositare denaro sul proprio conto gioco utilizzando una serie pressoché infinita di metodi di pagamento e garantiscono un livello di sicurezza e protezione dei dati personali molto elevato.

La qualità delle grafiche e delle soluzioni sonore introdotte dalle varie software house nei giochi online è molto elevata. La ricerca di nuove tecnologie per il gioco è quasi esclusivamente concentrata sul mondo online e, in particolare, quello degli utilizzatori di smartphone. Il casinò online, infine, è sempre raggiungibile, 24 ore su 24, ovunque ci si trovi e qualsiasi dispositivo si utilizzi per navigare su internet. Buona parte dei giochi, inoltre, non richiede una connessione alla rete particolarmente veloce.

Insomma, giocare nei casinò online è un’attività alla portata di tutti e sempre più persone se ne stanno accorgendo.

(messaggio privo di attribuzione commerciale)