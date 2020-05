Lidi balneari, Gatta: “Cosa si aspetta per prorogare le concessioni al 2033?”

Nota del Vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“I gestori balneari hanno ragione da vendere e non posso non constatare che dopo i miei ripetuti interventi, la Giunta regionale, nonostante qualche annuncio inconcludente, non abbia provveduto ad avocare a sé, pur potendolo fare, il diritto di prorogare le concessioni al 2033. Si tratta di una questione dirimente perché molti gestori, stando così le cose e considerando una stagione che parte irrimediabilmente compromessa, non sanno se apriranno i battenti oppure no. Come è noto, la proroga è stabilita con legge nazionale e non c’è alcun motivo che ne impedisca l’applicazione da parte dei Comuni, molti dei quali rimasti colpevolmente omissivi. La gravissima congiuntura economica richiede capacità decisionale e rapidità di azione per scongiurare la deriva catastrofica del settore.

La proroga serve per offrire una prospettiva a lungo termine a coloro che devono pianificare l’attività imprenditoriale e gli investimenti: i gestori oggi si trovano costretti non solo a subire le perdite per la riduzione delle postazioni a seguito dell’obbligo di distanziamento sociale, ma anche a sostenere costi rilevanti per adeguare i lidi alle normative anti Covid-19. Investimenti cospicui che un imprenditore non può sopportare senza la certezza di continuità aziendale.

In più, senza la proroga, gli istituti bancari possano sollevare eccezioni alle domande di elargizione dei prestiti da parte degli operatori balneari i quali, in verità, necessiterebbero, come tutti i lavoratori autonomi, di ben altre forme di sostegno. Mi auguro che la Giunta Emiliano si svegli e proceda immediatamente a fare ciò che serve per mettere in sicurezza un segmento trainante per la nostra economia turistica, che subirà già perdite ingentissime a causa della crisi del mercato turistico”.