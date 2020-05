Limone – Rotice “Foggia riparte”, ecco come

in diretta streaming

sui canali Facebook dei due Enti, su facebook Radionova e Apulia Digital Maker

Foggia, 19 maggio 2020.è il tema dell’evento organizzato dall’Università di Foggia e Confindustria Foggia che si terrà

Il focus sarà incentrato sull’economia, con al centro il comparto agroalimentare, e vedrà la presenza in studio di Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università di Foggia, e di Gianni Rotice, Presidente di Confindustria Foggia. Modererà l’incontro Rossella Palmieri, Delegata alla comunicazione e ai rapporti con il territorio. In collegamento audio/video sono previsti gli interventi di: Federico Pirro, componente la Struttura Tecnica di Missione del Ministero Infrastrutture e Trasporti; Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio di Tutela del Grana Padano; Giorgio Mercuri, Presidente nazionale Fedagri-Confcooperative; Armando De Girolamo, Amministratore unico Lotras, e Francesco Grieco, Direttore dello stabilimento Barilla di Foggia. Proprio con il gruppo Barilla la Lotras ha da poco siglato un accordo per il trasporto su ferrovia del frumento duro da Foggia allo stabilimento di Parma per ridurre l’impatto ambientale. Due importanti riflessioni sull’attuale momento emergenziale saranno affidate a Michelangelo Borrillo, giornalista del Corriere della Sera, e a Vito Grassi, vice Presidente nazionale di Confindustria.

“Sarà un’occasione” – spiega il Rettore Pierpaolo Limone – “per fare il punto sull’attuale emergenza e soprattutto su un rilancio possibile, alla luce dell’ultimo decreto del Governo. Quello di venerdì prossimo, inoltre, è il primo dei talk che l’Università di Foggia porterà avanti con cadenza settimanale per tutto il mese di giugno, parlando di cultura, sanità, sport e turismo, con la partecipazione di ospiti di calibro nazionale e con le forze vive del territorio per un confronto sempre più serrato e produttivo”.

“Siamo ben lieti del lavoro di concerto con l’Università nella scelta del format”, dichiara Gianni Rotice, Presidente di Confindustria Foggia. “Intendiamo favorire il confronto tra i diversi soggetti operanti nella filiera agroalimentare e della logistica, nella consapevolezza che solo il coinvolgimento attivo di tutti può consentire di delineare una strategia efficace per superare una crisi epocale e consentire alla Capitanata, il Nord-Est del Mezzogiorno, di trainare la ripresa anche per le aree contermini”.