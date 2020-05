Mattinata, in ritardo lavori sulla costa: la stagione a rischio

Salvare la stagione bal­neare per la spiaggia di Mattinatella, una dei luoghi più belli della costa garganica. Que­sta la speranza e la richiesta degli operatori turistici, ai quali il Comune di Mattinata ha risposto positivamente. I lavori di difesa costiera e di rimozione e mitigazione dello stato di rischio della baia di Mattinatella hanno rischiato di compromettere l’avvio delle attività di campeggi, stabilimenti bal­neari, bar e ristoranti per l’estate 2020, con tutte le prevedibili conseguenze negative in termini economici e occupazionali per un centinaio di famiglie.: di fatto ciò non è accaduto. Solo da alcuni giorni (e non da fine gennaio scorso) sono iniziati i lavori di difesa costiera.

Fonte: Retegargano.it