San Severo, fuochi abusivi con l’omaggio via social al boss (VIDEO)

(foggiatoday) Almeno una sessantina di persone impegnate lungo le batterie e oltre un centinaio ad assistere allo ‘spettacolo’, che fortunatamente non ha causato feriti né danni a cose o persone. Anziani e bambini presenti ad assistere alla scena. E’ quanto accaduto ieri sera, a San Severo, nel quartiere cosiddetto ‘, dove si è registrato un secondo assembramento dopo quello di domenica scorsa. Secondo quanto accertato, intorno alle 20 di ieri, è stata registrata l’accensione non autorizzata di due ‘batterie’ (sequenze di fuochi pirotecnici a diversa intensità), di quelle che tradizionalmente accompagnano i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso.