Truffa internazionale attraverso “società schermo”, “infondati” 3 ricorsi

. “I motivi articolati nei ricorsi sono, in ogni caso, infondati“. Con sentenza di recente pubblicazione (ma con udienza del 05.03.2020), la Corte di Cassazione di Roma (Presidente Maria Vessichelli) ha rigettato i ricorsi proposti da Langastro Michele, nato a Serino il 18/09/1963, Melito Antonio, nato a Foggia il 05/07/1967, Palladino Pasquale, nato a Napoli il 12/11/1959, contro un’ordinanza del 17/09/2019 del Tribunale della Libertà di Avellino.

Le indagini. Come riporta IrpiniaOggi.it “Le indagini avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Como, nell’ottobre del 2015, hanno permesso di scoprire una associazione per delinquere di natura transnazionale (con interessi anche in Austria, Lussemburgo, Malta, Regno Unito, Confederazione Elvetica, Cipro), finalizzata a commettere delitti di abusivismo finanziario e riciclaggio, perpetrati, in particolare, attraverso diverse società esterovestite, tra cui la Larefer Ltd, di diritto cipriota ma, di fatto, con stabile organizzazione ad Avellino e gestita direttamente da due soggetti residenti nella provincia irpina, ritenuti elementi di vertice dell’organizzazione criminale“. Dunque, diverse le persone indagate per i fatti.

Relativamente al ricorso in oggetto, presentato in Cassazione, come da atti, “Palladino Pasquale, Langastro Michele e Melito Antonio, tutti sottoposti ad indagini in relazione al delitto (..) er avere, in concorso tra loro, svolto in maniera professionale e continuativa, senza essere abilitati, attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari di investimento e/o gestione collettiva del risparmio per conto di soggetti non autorizzati ad operare in Italia, raccogliendo rilevanti somme di denaro attraverso la conclusione di contratti di investimento intestati alla LAREFER Ltd., costituente una delle società schermo (c.d. ‘tesorerie’) dietro le quali operavano i vertici di un’associazione per delinquere transnazionale, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di abusivismo finanziario, reati, questi, che venivano realizzati grazie al contributo del detto sodalizio criminale, ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Avellino del 17 settembre 2019, che ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della stessa città, con il quale, ai sensi dell’art. 27 cod.proc.pen., in data 21 agosto 2019, è stato disposto nei loro confronti il sequestro preventivo finalizzato anche alla confisca per equivalente del profitto del delitto di cui all’art. 166 TUF. (capo 2 della provvisoria imputazione)“.

Il comune difensore, aveva proposto nell’interesse degli assistiti distinti atti di impugnazione (uno per Palladino ed uno, congiunto, per Langastro e Melito), affidati, tuttavia, a censure quasi del tutto sovrapponibili, enunciate nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen”. (ATTO INTEGRALE).