Turismo. Barone: “Nessun foggiano nel comitato tecnico scientifico”

Nota della consigliera regionale del M5S, Rosa Barone.

“Mi unisco ai parlamentari del M5S eletti in provincia di Foggia nel denunciare che ancora una volta la Regione Puglia si scorda del nostro territorio quando si parla e si decide di turismo. Questo, nonostante il Gargano annoveri tra le sue località mete che attirano milioni di turisti e San Giovanni Rotondo sia tra le località più note per il turismo religioso. L’ennesima occasione è l’istituzione del comitato tecnico scientifico che dovrebbe sancire, in virtù dell’andamento epidemiologico in Puglia, regole e comportamenti per la ripresa delle attività di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, wedding e divertimento.

Se si scorrono i nomi degli esperti chiamati al tavolo, spicca l’assenza di intere aree di interesse che restano all’oscuro di quanto viene deciso a Bari. E non è certamente la prima volta. Siamo una risorsa da valorizzare e anche qui ci sono intelligenze e capacità imprenditoriali tali da poter essere sfruttate ed essere un valore aggiunto per la comunità pugliese. La Regione Puglia non può e non deve continuare ad ignorarci come fatto finora”.