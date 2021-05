Le Frecce Tricolore tornano a sfrecciare su Vieste: 2 eventi in Puglia

Vieste, 19/05/2021 – (videoandria)Torna l’estate, tornano le Frecce Tricolori – come annunciato pubblicamente attraverso svariati organi di stampa, infatti, saranno due gli eventi che vedranno il transito della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare anche sui cieli della regione Puglia:

Il primo – in programma il prossimo 4 luglio 2021 – vedrà gli aerei acrobatici del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare italiana sorvolare i cieli di Vieste, nel foggiano. Nato il 1 marzo 1961 presso la base militare di Rivolto, il gruppo è erede di una tradizione di acrobazia collettiva tutta italiana che affonda le sue radici nel lontano 1929. ​Il Secondo evento, invece, si verificherà il mese successivo nel barese:

Nella giornata dell’8 agosto 2021, infatti, le Frecce Tricolori stupiranno tutti coloro che si troveranno in un territorio comprensivo tra i comuni di Giovinazzo e di Molfetta (Bari). Grande attesa per gli enti locali che vedono il ritorno di questi aerei dell’aeronautica militare come un messaggio di speranza per un concreto rilancio del nostro territorio. (videoandria)