Papa Francesco nomina docente Università Foggia “magistrato applicato”

Foggia, 19/05/2021 – (askanews) Papa Francesco ha nominato un’altra donna magistrato, Lucia Bozzi, docente di diritto privato all’università di Foggia, nel tribunale vaticano.

Nata a Roma nel 1966, laureata alla Sapienza e addottorata a Pisa, Bozzi ha insegnato presso l’Université Cadi Ayyad a Marrakech, alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli a Roma (Luiss), all’Università degli Studi di Catania, attualmente è, ora, alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dove è professore ordinario di Diritto Privato. Lucia Bozzi è anche Componente esterno del Nucleo di valutazione dell’Università di Tor Vergata di Roma. E’ autrice di numerose pubblicazioni che spaziano dal diritto contrattuale europeo al diritto di famiglia ai temi etici sensibili (coppie di fatto, fine vita).

Ora Francesco ha nominato Lucia Bozzi “Magistrato Applicato del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano”. In forza della legge sull’ordinamento giudiziario del Vaticano promulgata dal papa il 16 marzo 2020, “a fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati uno o più magistrati applicati, per un triennio”.

Presidente del tribunale vaticano è Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma, mentre a presiedere la “procura” – nello Stato pontificio, l’ufficio del Promotore di giustizia – è il professor Gian Piero Milano, professore di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata.

Il magistrato applicato può dunque essere chiamato a far parte di un collegio giudicante nell’eventualità di un processo. In Vaticano, in particolare, è atteso, senza comunicaizoni ufficiali sulla tempistica, un processo, o più probabilmente diversi tronconi di un processo sulla compravendita-truffa di un palazzo al centro di Londra deciso all’epoca in cui il cardinale Angelo Becciu era Sostituto agli affari generali nella Segreteria di Stato.

A febbraio scorso Jorge Mario Bergoglio aveva nominato un’altro magistrato donna, la pugliese Catia Summaria, nella posizione di Promotore di Giustizia della Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano. La Corte d’appello dello Stato Pontificio, come spiega Francesco Clementi nel suo libro sulla giursidzione della “Città del Vaticano” (Mulino), è competente per tutte le controversie civili e penali, nonché in secondo grado rispetto alle decisioni dell’ufficio del lavoro della sede apostolica. La corte d’appello è costituita da un presidente e due giudici, e il pm è nominato per un quinquennio. (askanews)