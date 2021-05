Sfuma il sogno play-off del Foggia sconfitto 3-1 dal Bari (VIDEO)

(calciofoggia1920). Se lo aggiudica il Bari il derby di Puglia del San Nicola, che in palio aveva il passaggio al turno nazionale playoff di Serie C con i galletti forti di due risultati su tre ed il Foggia con alcune assenze determinanti. Poco male, però, perché la stagione dei rossoneri di Marco Marchionni è assolutamente da premiare, per quanto fatto.

Primo giro di lancette ed i padroni di casa creano l’occasione con D’Ursi, ma la conclusione è fuori misura.

La risposta rossonera è immediata: Kalombo serve Curcio, tiro ribattuto e palla a Garofalo, che di prima intenzione costringe Frattali alla parata in due tempi. La gara è accesa, il Foggia gioca palla a terra ma il Bari chiude gli spazi agli attaccanti rossoneri; al 10’ ancora D’Ursi dal limite, Fumagalli con i pugni.

Il Foggia è troppo lungo, fatica ad attaccare lo spazio mentre il Bari cerca di sfruttare gli esterni.

Al 24’ il Bari passa in vantaggio: contropiede biancorosso, Rolando va via sulla sinistra, palla a Marras che controlla e la mette sul palo più lontano. Il gol pesa tantissimo sulla testa dei rossoneri, che faticano a trovare spazi ed al 39’ subiscono il raddoppio: lungo lancio di 40 metri di De Risio, Antenucci al volo per D’Ursi che senza farla battere, insacca. Balde risponde al 43’, conclusione defilata parata.

Nella ripresa il Foggia prova a metterci il cuore ed al 7’ accorcia le distanze: Kalombo di forza sulla destra, palla per Balde che controlla e serve Di Jenno, che fa gol. Nemmeno il tempo di esultare che il Bari ristabilisce le distanze: Rolando per D’Ursi, gran parabola a giro che termina all’incrocio dei pali, Fumagalli nulla può.

I satanelli sono vivi, non mollano: al 14’ Curcio nel corridoio per Balde, conclusione forte ma di poco alta. Il Foggia accusa il colpo, non riesce più ad incidere mentre il Bari temporeggia, forte di un risultato già in cassaforte. E dopo 5’ di recupero, terminano partita e playoff dei rossoneri.

Il tabellino: Bari – Foggia 3-1

S.S.C. BARI: Frattali; Ciofani, Di Cesare (20’st Perrotta), Sabbione; Semenzato (36’st Sarzi Puttini), De Risio, Maita (28’st Bianco), Rolando (28’st Andreoni); Marras, Antenucci, D’Ursi (28’st Lollo). A disp. Marfella, Fiory, Cianci, Candellone, Celiento, Mercurio, Mane. All. Gaetano Auteri

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Salvi, Gavazzi (16’st Agostinone), Germinio; Kalombo, Vitale, Morrone (1’st D’Andrea), Garofalo (1’st Galeotafiore), Di Jenno (29’st Dell’Agnello); Curcio; Ibou Balde (43’st Pompa). A disp. Di Stasio, Said, Moreschini, Dema, Iurato, Cardamone, Nivokazi. All. Marco Marchionni

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine (Garzelli-Lattanzi-Pascarella)

MARCATORI: 24’pt Marras (B), 39’pt D’Ursi (B), 7’st Di Jenno (F), 9’st D’Ursi (B)

AMMONITI: Semenzato, Rolando, Ciofani (B); Germinio, Agostinone, Salvi (F)

NOTE: Giornata serena, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 2-2. Recupero: 1’pt, 5’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

