Vaccinazioni, l’Italia meglio di Francia e Germania. Nord corre più del Sud, bene Puglia

Bari, 19 maggio 2021. In Europa l’Italia delle vaccinazioni marcia forte, meglio dei suoi vicini di Francia e Germania E il divario è rimarcato anche fra le Regioni italiane, con il Nord e parte del Centro che viaggiano a velocità superiori rispetto al Sud: soltanto la Puglia è virtuosa con il 32,42% di abitanti che hanno ricevuto già la prima dose e il 14,30% a cui sono state iniettate le due dosi.

A raccontarlo è la fotografia scattata dall’Università Niccolò Cusano che ha elaborato e confrontato i dati di fonti ufficiali su contagi e immunizzazioni relativi a tutte le fasi della pandemia, dai primi casi registrati a inizio 2020 fino a pochi giorni fa. I grafici di Unicusano mostrano come sia le infezioni che la diffusione e la somministrazione dei vaccini abbiano finora seguito trend diversi nelle differenti aree geografiche.

Tra i Paesi di Europa e bacino del Mediterraneo spicca sicuramente Israele con il 58,3% di popolazione pienamente vaccinata: un tasso straordinario se si considera il dato dell’Unione Europea, 8,93%, del Regno Unito, 22,03%, o degli Stati Uniti, 30,32%. L’Italia, con il 13,38%, ha comunque chiuso il ciclo di somministrazioni a un ritmo più sostenuto di tantissime altre nazioni europee come Francia e Germania, quest’ultima al 10,56%. Virtuosa la Spagna con il 14,92% di persone immunizzate.

I dati prendono in esame la popolazione vaccinata sia con una dose sia con due. Nel primo caso in Italia la percentuale si attesta al 29,94%, in Spagna al 31,89%, in Francia al 28,59% e in Germania addirittura al 35,70%. Quest’ultima, però, è indietro per la somministrazione della seconda dose: solo il 10,56% in confronto al 13,38% dell’Italia, al 14,92% della Spagna e al 12,86% della Francia.

Il nostro Paese ha dimostrato di saper somministrare dosi con buona celerità. In Italia il rapporto tra dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle disponibili è sempre stato abbastanza elevato, e ad aprile, quando le vaccinazioni hanno subito un’accelerazione era stabilmente oltre l’80%. È emerso però qualche divario tra le varie Regioni della penisola. Tra le dieci più popolose, la Sicilia si è dimostrata la più lenta a vaccinare nella prima fase delle immunizzazioni. Segnali molto soddisfacenti sono invece giunti da Veneto ed Emilia Romagna, con un dato superiore al 90%.

Più nel dettaglio, al 17 maggio, risultano vaccinati con almeno una dose oltre il 33% degli abitanti della Lombardia e del Veneto, oltre il 32% della popolazione della Puglia e dell’Emilia Romagna. La Sicilia è vicina al 27%

Tra i diversi vaccini, infine, quello di Pfizer/BioNTech è stato il più diffuso in Italia, seguito da Vaxzevria, più noto come Astrazeneca, Moderna e Janssen. Per ogni tipo di vaccino la curva delle somministrazioni in Italia ha sostanzialmente seguito quella della disponibilità.

Anche a livello globale la vaccinazione anti-Covid viaggia a doppio ritmo, particolarmente rapida nei Paesi e nei continenti più sviluppati, lenta nelle aree meno ricche del pianeta. Appare quindi netto il divario tra Nord America, Europa e altre parti del mondo. A fine aprile nel Vecchio Continente aveva ricevuto almeno una dose una quota della popolazione superiore al 20% contro una media mondiale inferiore all’8%. Ma risultava ampio anche il gap relativo alle persone completamente immunizzate. Al 30 aprile aveva ricevuto tutte le dosi di vaccino previste dal protocollo il 18,8% della popolazione nordamericana contro l’8,7% di quella europea e il 3,5% a livello globale.

