Autista scuolabus senza patente nel Veronese: “Le nostre aziende sono regolari”

La polizia stradale, durante il normale controllo del territorio, ha notato il conducente del mezzo guidare mentre era al telefono. Dopo averlo fatto accostare, gli agenti hanno chiesto i documenti all’autista, scoprendo che l’uomo non solo aveva la patente scaduta ma non avrebbe proprio potuto guidare il veicolo, adibito al trasporto scolastico degli studenti che frequentano le scuole del paese. L’azienda che ha in gestione il servizio di trasport o scolastico a Bussolengo è una società pugliese, di Manfredonia, che ha vinto il relativo appalto.

Sulla questione Paolo Bellorio, presidente del settore Trasporto di Confcommercio Verona interviene duramente: «Come categoria siamo indignati per quanto accaduto. La ditta che ha in gestione il servizio a Bussolengo non è nostra associata», precisa, «e tengo a sottolineare che invece le nostre aziende sono sane e regolari . È inconcepibile che una persona guidi un mezzo deputato al trasporto degli studenti sebbene abbia superato i limiti d’età consentiti. Oltre che una irregolarità è un fatto grave».

In merito alla notizia, però, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi è rimasto sorpreso, in quanto non ne era a conoscenza: «In Comune nessuno sapeva nulla dell’accaduto, nemmeno le forze dell’ordine locali», sostiene il primo cittadino di Bussolengo. «Con la ditta che effettua il servizio di trasporto scolastico, tra l’altro con veicoli nuovi, non solo non abbiamo mai avuto problemi ma non abbiamo mai ricevuto nemmeno lamentele o segnalazioni», aggiunge Brizzi. «Faremo comunque i controlli del caso. Ad ogni modo non ci risultano ci siano stati disagi al trasporto degli studenti».