Buon compleanno Michele Placido, nato 76 anni fa ad Ascoli Satriano

Statoquotidiano.it, Ascoli Satriano (Fg), 19 maggio 2022 – Compie gli anni proprio oggi, 19 maggio, uno dei più grandi attori del panorama nazionale, Michele Placido. Viene ricordato principalmente dal grande pubblico per “La Piovra”, fortunata e avvincente serie televisiva dei mitici anni Ottanta, che ai tempi (Quattro stagioni 1986-1989 con Placido come protagonista) divenne un successo internazionale: indimenticabile il suo ruolo nei panni del Commissario Cattani, con le musiche firmate dal grande Ennio Morricone.

L’artista nasce ad Ascoli Satriano nel 1946 dal padre Beniamino di origini lucane, di Rionero in Vulture e dalla madre Maria Iazzetti di Ascoli Satriano. Dopo il diploma conseguito nel capoluogo dauno si trasferisce nella Capitale, arruolandosi nella Polizia di Stato.

Sarà solo una breve parentesi nella sua vita, infatti lascerà presto la divisa per recitare nell’Orlando Furioso di Luca Ronconi, dando così inizio alla sua fortunata carriera artistica.

Tra i maggiori successi si ricordano “Un uomo in ginocchio”, “Padre Pio tra Cielo e Terra”, “Romanzopopolare” (1974), “Giovanni Falcone” (1993), “Romanzo criminale” (2005), “Il sangue dei vinti” (2008), “Baaria” (2009) e “Manuale d’amore 3” (2011), solo per citare alcune pellicole della sua ormai cinquantennale carriera.

Nel 1986 affianca mostri sacri del cinema italiano come Nino Manfredi, Lino Banfi, Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Christian De Sica, Laura Antonelli e Renato Pozzetto nella simpatica e fortunata commedia “Grandi Magazzini”.

Possiede straordinarie doti artistiche anche come attore teatrale, si ricorda per esempio come interprete di “Fontamara” di Carlo Lizzani (dal romanzo di Ignazio Silone).

Quanto ai numerosi e prestigiosi riconoscimenti ricevuti, spiccano un Orso d’argento al Festival di Berlino 1979 come miglior attore (con il film “Ernesto”) e 4 David di Donatello (una Targa d’oro, un David speciale, un premio David Giovani e un David per la migliore sceneggiatura).

Anche la figlia Violante Placido è tra le attrici più note e apprezzate del cinema italiano. Michele Placido in passato è stato brevemente (stagione 2014-2015) direttore artistico del Teatro U. Giordano di Foggia, fino alle dimissioni.

Buon compleanno!

A cura di Gianluigi Cutillo, 19 maggio 2022