Calcio femminile: finisce la favola delle Pink Bari

Bari, 19 maggio 2022, (Repubblica) – La resa della Pink Bari fa rumore. All’indomani della diffusione della notizia dell’imminente cessione del titolo sportivo di serie B alla Ternana da parte della società barese di calcio femminile, non sono mancate le reazioni in una città che perde la squadra che più di ogni altra l’ha rappresentata in serie A nell’ultimo decennio.

Lo sfogo della presidente, Alessandra Signorile, che ha denunciato come il suo club si sia sentito solo e abbandonato al proprio destino, non è passato inosservato. “Purtroppo questa vicenda conferma le difficoltà del sistema sportivo barese ad intercettare sponsor e risorse private”, le parole dell’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli. “Forse non sarebbe stato l’elemento risolutivo, ma mi dispiace molto di non avere fatto in tempo a consegnare loro lo stadio della Vittoria, cosa che sarebbe accaduta dopo il trasferimento del rubgy e del football americano a Catino. Io mi auguro che questo sia solo un arrivederci e che la Pink continui con l’attività giovanile. Lo stadio per loro sarà sempre disponibile”.

Uno dei motivi principali della resa del club biancorosso, è stato senza dubbio la penuria di sponsor. “Ma non è una questione di genere”, tiene a precisare il presidente di Confindustria Puglia e Bari, Sergio Fontana. “Si fa fatica a sostenere anche lo sport maschile, di qualsiasi tipo esso sia. La verità è che stiamo vivendo un lungo periodo storico difficilissimo. Mi dispiace per la Pink: il problema non è la scarsa sensibilità degli imprenditori locali, ma piuttosto di natura oggettiva” .

Le dirigenti della Pink non hanno nascosto che si sarebbero aspettate qualcosa di diverso dal Bari dei De Laurentiis, ma fonti interne al club biancorosso evidenziano come per le due stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 siano stati correttamente adempiuti gli accordi di collaborazione di natura sportiva sottoscritti e depositati dalla due società (come richiesto dal sistema di licenze nazionali), nonostante in queste stagioni l’attività giovanile sia stata poi sospesa per via del Covid e quindi neanche terminata. Le stesse fonti precisano che per questa stagione sportiva invece la Pink in maniera autonoma abbia preferito stringere accordi con un’altra società del territorio (il Monopoli).

Per Titti De Simone, consigliera del presidente della Regione, Michele Emiliano, per le questioni di genere, c’è ancora un abisso tra la considerazione che ha lo sport maschile rispetto a quello femminile. “E’ evidente come gli investimenti siano fortemente orientati verso lo squadre maschili. Il tema della diseguaglianza è ancora molto sentito anche in un campo molto importante come quello dello sport. E non è una questione locale, ma direi nazionale”, il pensiero di De Simone. Che portare avanti lo sport al femminile non sia mai stato facile, lo ricorda anche Mimmo Magistro, storico dirigente dell’Amatori Volley, che tra gli anni Settanta e Ottanta era tra le più forti squadra d’Italia. “Ma poi vennero meno gli sponsor e fummo costretti ad arrenderci. Purtroppo se non hai alle spalle chi ti sostiene, devi arrenderti”, sono le sue parole. Si sente in un’isola felice Nicoletta Virgintino, presidente del Circolo Tennis, che evidenzia come “Pennetta e Vinci abbiano avuto un effetto trainante per il tennis pugliese”. (Repubblica)