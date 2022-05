Campionati nazionali universitari, oro nella sciabola e fioretto per Cus Fg

Statoquotidiano.it, 19 maggio 2022. È di Gaia Pia Carella la firma sulla prima splendida medaglia d’oro conquistata dal Cus Foggia ai Campionati nazionali universitari che si tengono a Cassino fino al 22 maggio. Studentessa di scienze e tecnologie biomolecolari inserita nel programma “doppia carriera” – secondo il regolamento universitario quella di studente e atleta- Gaia, 20 anni, è stata l’assoluta ed inarrestabile protagonista della sciabola femminile, conquistando meritatamente il titolo nazionale universitario.

Altra medaglia d’oro per Francesco Pio Iandolo, dominatore del fioretto maschile. Studente di Fisioterapia, anche lui in doppia carriera, con questo successo ha migliorato il risultato ottenuto tre anni fa a L’Aquila, confermando tutto il suo talento e la sua determinazione. Arnaldo Piserchia, studente di scienza motorie, è il terzo atleta del Cus Foggia a portare a casa una medaglia di bronzo nella sciabola maschile.

Dopo due anni di stop forzato, la competizione più attesa dalla comunità accademica vede impegnate 25 discipline per una partecipazione complessiva di quattromila persone fra studenti, tecnici e addetti ai lavori.

Nello speciale saluto pre-partenza, il rettore Pierpaolo Limone, rivolgendosi agli studenti ha detto: “Siamo fieri e orgogliosi di avervi, contiamo molto su di voi e sul valore che, con lo sport e la vostra voglia di studiare, apportate a questa Università. Sono certo tornerete vincitori”. “Regole, sorriso e gioia devono permanere sui campi di gara più che mai- ha detto la prof.ssa Curtotti – voi potete dimostrare che, anche grazie all’Unifg, tutto è possibile.” Nello specifico, il Cus Foggia partecipa nelle seguenti discipline, alcune gare già chiuse: atletica, beach volley, karate, lotta, padel, scherma, taekwondo e tennis.

“La competenza dei tecnici, unita al lavoro quotidiano sul campo da parte degli atleti, rappresentano il primo step– ha sottolineato il Presidente del CUS Foggia Claudio Amorese – per portare in alto una realtà, come quella del CUS Foggia, che da sempre punta alla professionalizzazione di tutte le figure che lo compongono, creando una sinergia totale tra tecnici ed atleti.”