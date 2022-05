Concorsone OSS Foggia, Eugenio “I nostri diritti venuti meno per i burocrati regionali”

StatoQuotidiano.it, Bari 19 maggio 2022. Promosso dal giornalista, oss, grafico, Eugenio Cozzolino, in programma il 30 maggio 2022 dalle ore 10 a Bari un sit-in davanti al Palazzo della regione di Via Gentile (nuova sede).

“Sono un idoneo della Graduatoria del famoso Concorsone OSS Regionale di Foggia, con graduatoria attiva da giugno 2020, e per legge valevole 3 anni più due di proroga, ma più volte baipassato e fermato a causa, dapprima di avvisi pubblici, pio fermati, in quanto l’articolo 97 cita che in caso di graduatoria, tutti gli avvisi decadono (cosa che soprattutto Lecce e Taranto non hanno attuato), ma che poi, dopo lotte continue, siamo riusciti a far rispettare, almeno nelle altre ASL pugliesi”, dice Cozzolino a StatoQuotidiano.it.

“Dopo varie leggi create ad hoc per bloccare questa graduatoria, compreso la legge Brunetta, poi cancellata, che riportano a 3 anni la validità delle graduatorie, e dopo un anno perso, causa Covid, in cui la graduatoria ha assunto solo a contratti a tempo determinato, ora altro stop da parte della Regione, che prevede prima di stabilizzare, cosa non legale, chi sta per arrivare a 36 mesi di attività, e poi, se ce n’è possibilità, di far scorre una graduatoria che per meritocrazia ha tutti i diritti di essere messa in primo piano”.

“Per altro, nonostante ci siano leggi che confermano la proroga di tutte le graduatorie pubbliche fino alla fine del 2022, con possibile proroga, a tutt’oggi, la Regione non ha emanato nessuna scrittura (solo a parole di conferma da parte dei dottori Montanaro e Palese), in cui si conferma la proroga stessa, che come decreto, ormai decaduto, portava le graduatorie a 2 anni, e che nonostante non sia più attiva, ma riportata a 3 anni, l’ufficio concorsi non ha ancora ricevuto per iscritto tale conferma”.

“Di seguito, anche lo scorrimento della stessa Graduatoria, sta subendo tanti stop ed intoppi, nonostante ci siano delibere che attestino la richiesta di personale OSS fino a 905 unità per il 2022, ma che la Regione, ripeto, sta mettendo da parte per mettere in primo piano le stabilizzazioni, che dovrebbero essere espletate solo dopo lo scorrimento della suddetta graduatoria (tra l’altro persone che sono tutti avvisisti e che sono in posizioni lontanissime dal futuro ruolo)”.

“Per questo, chiediamo a tutte le testate giornalistiche, di prendere in considerazione la nostra richiesta, e di voler essere presenti al nostro sit-in a Bari, c/o il Palazzo della Regione di via Gentile, il giorno 30 maggio dalle ore 10”.