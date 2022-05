Generale Mini di Manfredonia: “I russi hanno ciò che vogliono: il Donbass”

Come a Kiev, i carri russi se ne sono andati a fare altro e le forze ucraine in città sono rimaste esattamente dov’erano e quelle di fuori città si sono spostate dov’erano i russi. Che nell’epica battaglia di liberazione siano morte cinque persone è rassicurante: dà l’idea che gli ucraini si siano svegliati una mattina e l’invasor non c’era più. Meglio così. In ogni caso la città è ancora soggetta ai bombardamenti e non è detto che non riprendano”. (infosannio)