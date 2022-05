Manfredonia come Foggia: elefante a spasso per la città (VIDEO)

. Durante alcune ore del giorno, alcuni animali più mansueti vengono portati a passeggiare e brucare negli spazi esterni all’area del circo ed è quindi possibile imbattersi in incontri molto particolari come questo, per la gioia di grandi e, soprattutto, piccini. Il Circo Maya Orfei Magadascar rimarrà a Manfredonia fino al 29 maggio. (radiomanfredoniacentro)