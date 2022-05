Manfredonia. Installazione solarium con servizi, vittoria privato: annullato diniego

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 19 maggio 2022. “L’art. 5 della medesima L.R. 10 aprile 2015, n.17, stabilisce, in linea con tale regime sulle competenze, che “nei porti regionali le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientali e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano Regolatore Portuale”. Rebus sic stantibus, illegittimamente la Soprintendenza ministeriale, e a seguire il Comune, hanno opposto all’appellante, quale motivo di diniego, la disciplina del PRC e del PCC“.

Con sentenza di recente pubblicazione, il Consiglio di Stato di Roma ha accolto il ricorso di un privato di Manfredonia contro il Comune di Manfredonia, la Soprintendenza archeologica belle arti Provincia Barletta-Andria-Trani e Foggia, non costituiti in giudizio, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei confronti della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, non costituita in giudizio, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione terza, n. 1244 del 30 settembre 2019, resa tra le parti.

I fatti.

Il privato aveva impugnato innanzi al Tar per la Puglia di Bari, i seguenti atti:

i) il provvedimento del 15 maggio 2018 del dirigente del settore Tutela e Ambiente del Comune di Manfredonia di diniego dell’autorizzazione paesaggistica relativa alla “Installazione di pedane per la realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare-Manfredonia (FG)”;

ii) il parere paesaggistico di “improcedibilità” reso dalla Soprintendenza per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 0001520 del 23 febbraio 2018.

Il Tar, con sentenza n. 1244/2019, aveva respinto il ricorso e condannando alle spese il ricorrente.

Il privato di Manfredonia aveva presentato appello con ricorso n. 2080/2020, che, nel censurare la sentenza impugnata, riproponeva i motivi di primo grado, inclusi quelli non esaminati dal Tar.

La Sezione, con sentenza n. 8294/2021, respingeva tutti i motivi di gravame diversi dal motivo (non esaminato dal Tar) relativo alla censurata applicabilità all’area di che trattasi del Protocollo d’intesa tra il Comune di Manfredonia e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Provincie della B.A.T. e Foggia, approvato dal Comune con deliberazione n. 35 del 10 marzo 2017.

Con la sentenza parzialmente definitoria del giudizio, la Sezione osservava che: Quanto al “tema prospettato nel sesto motivo di appello, al fine di eliminare qualunque dubbio in ordine all’applicabilità al caso in esame del richiamato protocollo d’intesa, appare opportuno, in assenza di idonea confutazione della tesi escludente del ricorrente (il Ministero si è costituito in questo grado di giudizio solo formalmente), disporre comunque una verificazione. Tale verificazione, di cui è incaricato il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, dovrà accertare se l’area oggetto dell’istanza dell’appellante ricada o meno in zona costiera di competenza dell’Autorità portuale, come tale sottratta al protocollo d’intesa”, “ferma tuttavia la necessità del parere paesaggistico” (v. par. 12.1.).

La verificazione è stata eseguita dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia in data 24 gennaio 2022 e depositata in giudizio il giorno 1 febbraio 2022.

All’udienza del 7 aprile 2022, la causa è stata trattenuta per la sua definitiva decisione.

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

La questione che il Collegio è chiamato a dirimere è stata perimetrata dalla Sezione con sentenza parziale n. 8294/2021. Essa concerne l’applicabilità o meno al caso di specie del Protocollo di “Intesa per il mantenimento delle strutture per la balneazione e tempo libero”.

L’ “Intesa” intende regolarizzare il mantenimento delle strutture per la balneazione e tempo libero tra Comune di Manfredonia e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Province di Barletta-AndriaTrani e di Foggia ed è finalizzata a definire linee guida per assicurare la tempestiva ed efficace attuazione del Piano Comunale delle Coste, nell’ottica di conciliare le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente con quelle di sviluppo economico del territorio.

Il Protocollo, secondo la parte appellante, è stato sottoscritto solamente al fine favorire la destagionalizzazione del turismo, promuovendo il mantenimento delle strutture balneari anche nel periodo invernale, attraverso la formulazione di linee guida per gli operatori, e non già per innovare e/o integrare “le discipline che regolamentano l’uso della costa della città di Manfredonia”.

L’ “Intesa, dunque, riguarderebbe esclusivamente la parte della fascia costiera di competenza demaniale su cui vige la disciplina del PRC Puglia e del PCC di Manfredonia; al contrario, l’area demaniale di che trattasi sarebbe di competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e, pertanto, sottratta all’applicazione sia del PRC sia del PCC.

Di conseguenza, la parte costiera in cui insiste la zona dell’intervento proposto dall’odierno appellante sarebbe sottratta all’applicazione dei detti strumenti costieri.

La Soprintendenza, dunque, illegittimamente avrebbe dichiarato improcedibile l’istanza pervenutale sull’errato presupposto che l’area in questione “…non conforme alle disposizioni d’uso di cui all’Intesa Comune Soprintendenza sottoscritta il 24.03.2017 parte integrante delle discipline che regolamentano l’uso della costa della città di Manfredonia …”.

(…) L’attività di verificazione, effettuata sulla base di sopralluoghi, misurazioni, analisi del Sistema Informativo del Demanio marittimo, cartografie (documenti allegati e versati in atti), ha accertato, all’esito dei sollecitati approfondimenti e previa congruente motivazione in punto di riscontro tecnico, che “l’area oggetto dell’istanza del Sig. (privato,ndr) ricade in zona costiera ricompresa nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico, come tale sottratta al protocollo d’intesa stipulato il 24 marzo 2017 tra il Comune di Manfredonia e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta, Andria, Trani e Foggia”.

La disposta verificazione, dunque, ha dato esito conforme alla doglianza esposta dall’appellante.

Trova, pertanto, applicazione l’art. 5.1 (“aree escluse”) del Piano regionale delle coste (PRC) che sottrae alla sua disciplina, fra l’altro, le aree dei “porti sedi di autorità portuali e le relative circoscrizioni territoriali”.

Tale disposizione è conforme a quanto prescritto dalla legge regionale Puglia 10 aprile 2015 n.17 (“disciplina della tutela e dell’uso della costa”), il cui art. 1, comma 5, esclude dalla competenza regionale, fra l’altro, “le aree e i porti ricadenti nella circoscrizione delle Autorità Portuali, istituite ai sensi dell’art.6 della legge 84 del 1994”.

L’art. 5 della medesima L.R. 10 aprile 2015, n.17, stabilisce, in linea con tale regime sulle competenze, che “nei porti regionali le scelte strategiche di sviluppo spaziale e funzionale dell’area portuale, l’ambito territoriale, l’assetto complessivo e le condizioni di compatibilità ambientali e di identità dei luoghi, nonché la valorizzazione dell’interazione città-porto, sono definiti dal Piano Regolatore Portuale”. Rebus sic stantibus, illegittimamente la Soprintendenza ministeriale, e a seguire il Comune, hanno opposto all’appellante, quale motivo di diniego, la disciplina del PRC e del PCC.

L’area in esame rientra, infatti, nella competenza esclusiva dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il motivo di gravame è, pertanto, fondato.

“Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 1244/2019, resa dal Tar per la Puglia, sede di Bari, va accolto, per le ragioni esposte e nei sopra descritti limiti, il ricorso di primo grado del 2018”.

Da qui, ne consegue l’annullamento, nei sensi e precisazioni di cui in motivazione:

a. del parere paesaggistico (di improcedibilità dell’istanza) ex art.146 D.lgs.42 del 2004, reso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot.n.0001520 del 23 febbraio 2018, Cl.24.04.12/1.24, acquisito al protocollo comunale il 26 febbraio 2018 n.7317;

b. del pedissequo provvedimento di diniego, prot.n.16569 del 15 maggio 2018, reso dal Comune di Manfredonia sull’istanza del Sig. (…) per la “Installazioni di pedane per la realizzazione di un solarium con annessi servizi igienici e bar ricadente sulla fascia FD delle NTA del PRG in viale Miramare-Manfredonia (FG)”.

“Sono fatte salve – nel rispetto del vincolo conformativo riveniente dalla presente sentenza nonché dalla sentenza n. 8294/2021, par. 12.1.) – le future determinazioni delle intimate Amministrazioni”.