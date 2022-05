FOGGIA, 19/05/2022 – Mattinata 2025, presentato il Piano strategico del turismo condiviso: “Carta d’identità importante per la comunità e per il suo futuro turistico”.

È stato presentato mercoledì 18 maggio 2022, nella splendida location dell’Hotel Baia delle Zagare guardando i meravigliosi Faraglioni di Mattinata, il Piano strategico del turismo condiviso Mattinata 2025. Con il Sindaco Bisceglia e l’Assessore Valente il Vicepresidente della Regione Piemontese, l’Assessore al turismo Lopane, il Direttore del Dipartimento turismo e cultura della Regione Patruno, il Direttore di Pugliapromozione Scandale, il Presidente del Parco Pazienza, Tribuzio di ADTM, Ciuffreda dell’Agenzia Scopro che ha curato e coordinato il Piano.

IL PIANO – Tre le sezioni che compongono il Piano strategico del turismo di Mattinata: scenario (internazionale, nazionale, regionale e locale con tendenze, statistiche e proiezioni del turismo); report della co-progettazione effettuata con gli operatori e gli opinion leader durante la tre giorni a marzo con l’analisi swot e l’individuazione dei prodotti; la terza parte, Mattinata2025, con le strategie da attuare nel breve-medio-lungo periodo e le azioni operative condivise tra pubblico e privato. Per scaricarlo: bit.ly/PSTMattinata2025

MICHELE BISCEGLIA_Sindaco di Mattinata

“Una giornata storica, importante, perché finalmente il nostro territorio può salutare questo momento di condivisione profonda, di approfondimento, di co-partecipazione che ha visto tutti assieme, operatori economici, operatori turistici, stakeholder, esperti del settore, con un lavoro importante fatto dall’Amministrazione che con umiltà si è messa a servizio delle esigenze del comparto e dell’intero territorio”.

PAOLO VALENTE_Assessore all’Industria turistica di Mattinata

“Il Piano strategico è molto importante per la nostra destinazione e per la nostra comunità. È uno strumento condiviso, scritto a più mani, dove sia la visione e la missione dell’amministrazione è presente ma anche tutte le proposte e le esigenze di tutti gli operatori che hanno partecipato ai lavori. È uno strumento che deve essere utilizzato sia dall’Amministrazione come misuratore della propria performance e sia dagli operatori per vigilare e controllare sull’operato dell’Amministrazione che ha condiviso appunto le strategie con tutti gli attori locali del comparto turistico”.

ROSSELLA CIUFFREDA_Responsabile Agenzia SCOPRO

“Il Piano strategico di Mattinata è un piano operativo in cui troviamo non solo strategie di marketing territoriale da applicare sul breve-medio-lungo periodo, ma anche posizionamento, segmentazione e targeting, i prodotti turistici su cui puntare, un’attenta analisi per un piano di comunicazione fattibile da qui al 2025 ed una serie di azioni concordate tra amministrazione e operatori del settore che permetteranno a Mattinata finalmente di spiccare il volo”.

PASQUALE PAZIENZA_Presidente Parco nazionale del Gargano

“I piani strategici vanno realizzati perché rappresentano la bussola che indica la traiettoria e la direzione verso la quale voler andare. Il Piano strategico di Mattinata ha la valenza di individuare gli obiettivi che l’Amministrazione con gli operatori si danno e quindi qual è il percorso sul quale incamminarsi. Questo Piano torna utile anche per una programmazione sovraterritoriale che poi deve andare ad individuare il fil rouge e i tematismi che possono accomunare l’intera area per promuovere il turismo in maniera sinergica, strutturata, con un’offerta integrata quindi di tutti i comuni”.

LUCA SCANDALE_Direttore dell’Agenzia regionale del turismo, Pugliapromozione

“L’iniziativa che state svolgendo è molto importante e interessante e da questo punto di vista Pugliapromozione la segue con grande attenzione. Il vostro piano è molto articolato, puntuale e va nella nostra stessa direzione, nella direzione della destagionalizzazione e internazionalizzazione perché i turisti internazionali sono quelli che più destagionalizzano il turismo della Puglia e di Mattinata. Dentro questo quadro stiamo aggiornando il Piano strategico della Puglia e il 27 maggio saremo a Foggia con l’Assessore e il Presidente Emiliano e lavoreremo sull’analisi SWOT come avete fatto voi. È necessario aggiornare il Piano soprattutto dopo la pandemia e la crisi internazionale. Proprio come avete indicato nel Piano sicuramente il mare è un prodotto importante per una regione che ha più di 800 chilometri di costa ma non dobbiamo dimenticare un’altra serie di prodotti, in particolare l’enogastronomia, sul quale anche noi stiamo lavorando”.

ALDO PATRUNO_Direttore Dipartimento turismo e cultura Regione Puglia

“Questo Piano e l’avvio di un percorso di questo genere è già di per sé un risultato molto importante. La priorità non è spingere quantitativamente sugli incrementi degli arrivi e delle presenze in termini percentuali, l’obiettivo in questo momento è quello di lavorare sulla qualità di questi arrivi e di queste presenze che ovviamente implica la necessità di allungare l’offerta, quindi la destagionalizzazione, lo spazio tra mare ed entroterra e infine la varietà dei prodotti. L’offerta non si limita al balneare ma anche ai cammini, all’enogastronomia e su tutto la qualificazione professionale e manageriale affinché il prodotto sia gestito, costruito, venduto, calibrato nel rapporto domanda e offerta e quindi promosso. Il percorso che avete avviato si colloca in maniera molto opportuna nel momento in cui la Regione sta lavorando su questi obiettivi quindi l’integrazione avverrà naturale. Molto importante quindi è la coprogettazione, come avete fatto, con gli operatori che ora sono più consapevoli”.

GIANFRANCO LOPANE_Assessore al turismo della Regione Puglia

“È assolutamente importante quello che state facendo e che prende forma con questo documento che sarà una carta d’identità importante per la vostra comunità soprattutto perché avete realizzato un Piano strategico condiviso. Ora dovrà essere interiorizzato dai cittadini, dalle organizzazioni e dagli operatori del turismo e dovrà essere il punto di riferimento e la base per le scelte strategiche dei prossimi anni. Anche la Regione ha intrapreso un percorso che è assolutamente coerente e che punterà a rivedere il PST Puglia365 che oggi ha necessità di essere riletto alla luce degli eventi che stiamo vivendo. Sarà importante nei prossimi anni puntare sulla qualità che andrà a caratterizzare sempre più le destinazioni. Attorno al prodotto mare dobbiamo avere la forza di puntare sui prodotti turistici ampiamente descritti nel vostro Piano che ci permettono di destagionalizzare e internazionalizzare”.

RAFFAELE PIEMONTESE_Vicepresidente della Regione Puglia

“Qui a Mattinata abbiamo fatto un lavoro importante innanzitutto di difesa del nostro patrimonio, difesa delle falesie, difesa del mare, difesa di un paesaggio bello e fragile senza del quale non c’è turismo. La Regione ha investito milioni di euro per la messa in sicurezza delle falesie ed un grande investimento: da 60 anni non vi era nella piana la rete fognaria e dopo tutte le pratiche burocratiche dal prossimo anno potranno iniziare i lavori per dare a quella baia la rete fognaria che da tanti anni mancava in questo territorio. E poi abbiamo lavorato sul turismo sportivo, sulla Puglia bike destination e qui a novembre abbiamo promosso un evento sportivo con le mountain bike e abbiamo raccolto tanti sindaci della Puglia per stilare e sottoscrivere il Patto di Mattinata per un investimento sulla bicicletta che muove un’economia”.