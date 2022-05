Personale sanitario, Capozzi: “Assenza di risposte dalla Regione”

Foggia, 19 maggio 2022 – La scrivente Organizzazione Sindacale ha incontrato il Personale precario della Sanità Pubblica della Provincia di Foggia in data 16/05/2022 ed ha accolto favorevolmente le istanze presentate.

LAVORO. Siamo stati utilizzati (per non dire usati) ed ora non serviamo più. Anche lo Stato ed il Governo Centrale hanno mostrato una maggiore attenzione alla problematica predisponendo nella Legge “Madia” e nella Legge di Bilancio 2022 forti agevolazioni per la stabilizzazione del suddetto Personale. Dopo ripetuti solleciti inoltrati agli Organi Competenti, sulla questione “stabilizzazioni” del Personale precario della Sanità Pubblica, si riscontra ancora l’assenza di risposte esaustive da parte della Regione e, di conseguenza, da parte delle Aziende Sanitarie della Provincia di Foggia. Rammentiamo a chi lo avesse già dimenticato che il Personale precario della Sanità Pubblica è quello che ha fronteggiato in prima linea le varie ondate pandemiche. E per questo ha pagato lo scotto maggiore, in termini personali e familiari. Quanti sacrifici, quante sofferenze per il distacco dai propri familiari, quante persone si sono contagiate ed hanno conseguentemente contagiato i propri familiari. E tra questi abbiamo contato diversi lutti.

Ricordiamo che fino a poco tempo fa queste Persone venivano acclamate con vari appellativi come “Eroi, Angeli” ed ora si potrebbero ritrovare senza lavoro. Quanto sta accadendo rappresenta, a nostro avviso, la maggiore ingiustizia a cui abbiamo assistito nel corso della nostra esperienza trentennale. Per questa motivazione, che sentiamo fortemente, abbiamo proclamato lo stato di agitazione dei Lavoratori della Sanità Pubblica. Lunedì 30 maggio p.v. ci sarà una manifestazione a sostegno delle motivazioni sinora esposte. L’appuntamento è nel Piazzale antistante l’Accademia di Belle Arti a Foggia giorno 30 maggio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Corso G. Garibaldi, Foggia.

Vale anche per te, non perdere l’occasione per far sentire la tua voce contro questa ingiustizia.

Cordialmente.

GRAZIE.

A cura del Segretario Territoriale FSI-USAE Achille Capozzi