Riuniti Fg, la protesta di Rocco e le storie di chi “ha qualcosa da raccontare”

Statoquotidiano.it, Foggia, 19 maggio 2022 – Rocco Scarnecchia è stato recentemente protagonista di un episodio decisamente spiacevole, che lo ha costretto a trasferirsi a Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, abbandonando il Pronto Soccorso di Foggia. Una storia che lascia decisamente l’amaro in bocca, soprattutto se si pensa che il trasferimento è avvenuto dopo diverse ore di interminabile attesa trascorse al Policlinico Riuniti.

Rocco ora ha deciso di promuovere una manifestazione apartitica di protesta perché “Ognuno ha qualcosa da raccontare”.

L’ obiettivo principale è raccogliere tutte le storie di chi ha avuto esperienze negative presso il Pronto Soccorso foggiano. Un modo per sensibilizzare le coscienze, ponendo i riflettori sulla questione e sperando in un intervento deciso da parte delle istituzioni per migliorare la situazione.

File e interminabili code che accomunano tanti pazienti che si augurano che nessuno passi quei momenti così duri insieme ai propri cari. L’appuntamento è quindi previsto per sabato 28 maggio, alle ore 10, con un sit-in all’ingresso del Policlinico Riuniti di viale Pinto.

Rocco Scarnecchia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

SQ: Come valuterebbe la sua ultima esperienza?

RS: La valutazione della mia ultima esperienza è sicuramente negativa e che vado a condannare con tutto me stesso. È un’esperienza dove io non andrò mai a valutare il personale operativo ma il management, la politica e la gestione di come vengono trattati i pazienti. Perché nel momento in cui il codice è rosso sono il primo ad alzare le mani, ma nel momento in cui c’è un codice giallo o celeste non dobbiamo far si che lo stesso arrivi a diventare codice rosso. Quindi se alle 11,35 ho forti dolori che mi fanno sbattere a terra, alle 12,16 ho la prima accettazione del 118, alle 13,26 del pronto soccorso con due codici diversi. Il 118 giallo, il pronto soccorso celeste.

Mi fanno tre prelievi di sangue senza conoscere gli esiti fino alle ore 16. Quando sono andato a San Giovanni Rotondo dopo un’ora abbiamo già conosciuto gli esiti, vedendo che le transaminasi da 35 erano schizzate a 986. Un valore circa 25 volte superiore. Immediatamente è stato attivato tutto l’iter necessario, nei tempi e nelle modalità. Valuto la mia esperienza e questa situazione in maniera completamente negativa.

SQ: Cosa pensa della disponibilità e del supporto del personale ospedaliero?

RS: Beh una volta che ci hanno fatto accomodare nell’ area era presente il vigilante con persone che non erano nè medici nè infermieri del reparto stesso, ma erano personale sanitario di supporto e ci dicevano sempre ‘guarda, ci sono casi più preoccupanti e più delicati del vostro’ e c’era una donna con una bambina di 10 giorni che aspettava da 4 ore dalla mattina. Io e altre due persone ci siamo alzati con tutti i dolori, abbiamo preteso che quella bambina andasse almeno nell’altra stanza dove era sicuramente più riparata rispetto alla nostra e quando sì ci rispondevano con la cortesia, ma non davano una risposta efficace e concreta a quelle che erano le esigenze e le problematiche del paziente. Beh qui avrei un punto di riflessione piuttosto ambiguo. Perché comprendo il trattamento alla persona, ma l’efficacia è quella che è mancata rispetto a San Giovanni Rotondo, dove mi hanno fatto subito accomodare quando stavo per avere forti dolori di nuovo come la mattina sulla barella e dove ero sempre seguito da un infermiere specializzato e non sulla sedia e quindi qui faccio trarre agli altri le considerazioni, più che parli io.

SQ: Quali sono secondo lei le maggiori lacune che caratterizzano il “Riuniti” di Foggia?

RS: Le maggiori lacune del Riuniti sono: la struttura che è vetusta, quella della ricezione obsoleta ai tempi di oggi, possiamo essere messi in condizioni migliori, soprattutto fisiche. I tempi di attesa che sono qualcosa di stratosferico. La locazione geofisica della struttura stessa, con la ricezione poi delle autoambulanze e di tutta la struttura del personale medico che potrebbe essere strutturato meglio. Anche le due scrivanie situate nel corridoio, così alla mercé di tutti e poi abbiamo una situazione dove ovviamente sono inefficienti il numero delle sale mediche rispetto alla popolazione cittadina totale, compreso il numero di personale che è sottodimensionato.

SQ: Alla luce della sua esperienza, cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione?

RS: Per migliorare la situazione servirebbe che il Presidente Emiliano il Vice Presidente Piemontese insieme al Ministro Speranza, visto che questo è diventato un evento di portata nazionale, dato che i social media, le testate e Maurizio Crozza con Fratelli di Crozza ne stanno parlando ultimamente molto di più, tanto è vero che parliamo di 4200 medici mancanti, potrebbero attuare nei confronti del personale una difesa nel momento in cui qualcuno si becca una denuncia e quindi queste persone vengono non incoraggiate ad aprire questa sìtuazione.

Parliamo di 4200 medici mancanti, potrebbero attuare una difesa nei confronti del personale, una difesa nel momento in cui si becca una denuncia e quindi queste persone vengono non incoraggiate ad aprire questa situazione. La seconda cosa, innanzitutto avere delle strutture adeguate a tali trattamenti del personale, avere sempre formazione, miglioramento continuo e innovazione e cura, sia della formazione del personale sanitario e sia dei pazienti. Inoltre anche l’ampliamento, la gestione delle sale, l’ampliamento del personale e una organizzazione ricettiva che si basa non su un centro di diagnosi singola, ma deve essere un centro di smistamento dove quando si vede il valore del sangue basso non bisogna fare la diagnosi finale, deve essere poi il reparto stesso nelle condizioni. Il personale medico dei reparti venga subito, nel caso in cui c’è bisogno di uno specialista in pronto soccorso, per definire che non sia un semplice dolore al torace, ma un infarto, che non sia un semplice spasmo muscolare, ma una perforazione gastrointestinale, e tutte e poi le diagnosi conseguenziali.

SQ: Quale potrebbe essere il ruolo delle istituzioni per garantire servizi più efficienti ai pazienti?

RS: Il ruolo delle istituzioni come prima cosa è innanzitutto osservare un processo operativo di primo livello per esempio, monitorando le situazioni dei reparti più critici, la seconda cosa è bandire immediatamente dei concorsi a livello nazionale. Le università dovrebbero aprire questo numero chiuso ad essere un numero aperto a tutti i livelli. Dopodiché come ho già detto prima anche nei processi giudiziari legali qualora il reparto, l’ospedale o il medico finiscano sotto denuncia di persone che non avendo vissuto determinate situazioni espongono per malasanità, quando invece andrebbero comunque verificate nei dettagli.

SQ: Avete in programma altre iniziative di sensibilizzazione sul tema?

RS: Abbiamo un’iniziativa che si terrà il 28 di maggio, alle ore 10 di sabato, nella parte dell’ingresso di via Pinto degli Ospedali Riuniti, dove noi andremo a far riflettere sia l’opinione pubblica ed i mass media per quanto riguarda le condizioni del pronto soccorso, volendo invitare formalmente a partecipare i vertici ospedalieri, eventualmente anche il vice presidente Piemontese ed il presidente Emiliano della Regione Puglia, con l’assessore alla Sanità.