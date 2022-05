Scuolabus di azienda di Manfredonia con autista troppo vecchio

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/05/2022 – (larena) Un ultra settantenne guidava irregolarmente uno scuolabus dal momento che aveva superato l’età massima per poter esercitare la professione. È accaduto l’altro pomeriggio vicino a Bussolengo (Verona). Da quanto appreso, la polizia stradale, durante il normale controllo del territorio, ha notato il conducente del mezzo guidare mentre era al telefono.

Dopo averlo fatto accostare, gli agenti hanno chiesto i documenti all’autista, scoprendo che l’uomo non solo aveva la patente scaduta ma non avrebbe proprio potuto guidare il veicolo, adibito al trasporto scolastico degli studenti che frequentano le scuole del paese. Per guidare mezzi che trasportano più di nove persone, compreso il conducente, infatti è necessario essere in possesso della patente D, oltre ad avere il relativo Cqc, Carta di qualificazione del conducente, che consente di svolgere attività professionale legata all’autotrasporto.

Ma soprattutto per essere in regola non si possono avere più di 68 anni, che è il limite massimo d’età imposto dalle legge (dopo i 60 anni il rinnovo avviene ogni anno previa visita medica che attesti l’idoneità). L’azienda che ha in gestione il servizio di trasporto scolastico a Bussolengo è una società pugliese, di Manfredonia, che ha vinto il relativo appalto. (larena)