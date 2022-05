Uomo scende da treno proveniente da Foggia e si denuda: bloccato

BENEVENTO, 19/05/2022 – (anteprima24) Nel primo pomeriggio, un uomo di circa 50 anni, apparentemente in buone condizioni fisiche, che già si trovava a torso nudo su una carrozza di un treno proveniente da Foggia, è sceso alla Stazione centrale del capoluogo sannita ed ha cominciato ad urlare: “Mi devo spogliare, mi devo spogliare“.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria che, con tutte le precauzioni del caso, hanno cercato di farlo desistere dal proposito, ma l’uomo non ha voluto saperne ed ha raggiunto quindi la seconda uscita della Stazione quella in prossimità di via Ponte a Cavallo.

L’uomo ha messo in atto il suo intento e si è completamente denudato. Mentre intervenivano sul posto ben due ambulanze del 118, gli agenti della Polfer hanno cercato di ricoprire l’uomo con una coperta, ma i loro sforzi sono risultati vani. E’ quindi intervenuta anche la Polizia Municipale che si è adoperata per calmare l’uomo unitamente alla Polfer. La incredibile scena è andata avanti per molti minuti fino a quando il personale sanitario è riuscito a caricare su una barella l’uomo che è stato quindi accompagnato in Ospedale per essere sottoposto, a quanto si è appreso, ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio. (anteprima24)