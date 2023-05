Alluvione in Emilia-Romagna: 14 morti, ancora allerta: torna la pioggia

(Ansa) Il totale delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna è salito a 14, mentre il numero delle persone sfollate ha raggiunto quota 15mila. Nel ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati e gli animali degli allevamenti. Le previsioni a breve non accennano a migliorare, per domani sono attese sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l’allerta rossa sull’area che va da Bologna a Rimini.

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con le parti sociali della regione, incontrerà la premier Meloni e i ministri competenti. Fitto assicura: ‘Gli aiuti per risarcire l’Emilia-Romagna dei danni sono pronti ma non saranno utilizzati i fondi del Pnrr’.

Il numero degli allagamenti di questi giorni in Emilia-Romagna arriva a quota 58, in 43 comuni. Circa 290 sono invece le frane sul territorio, spiega una nota della Regione che fa il punto. Risultano al momento totalmente chiuse 544 strade. Sono 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati.

Tra sfollati in centri di accoglienza e residenti costretti da tre giorni a rimanere in casa, diversi comuni dei 9 che compongono l’Unione della Bassa Romagna – 100 mila abitanti in totale su circa 100 kmq dei quali l’80-90 per cento alluvionati – sono alle prese con un grosso problema legato all’approvvigionamento di cibo e acqua, a partire dal comune più piccolo (Sant’Agata sul Santerno, meno di 3.000 abitanti) e forse il più colpito dall’alluvione su tutta la provincia di Ravenna tanto che i morti finora recuperati sono due.

Sale a oltre 15.000 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna. Gli interventi di assistenza alla popolazione, spiega la Regione, proseguono 24 ore su 24: sono 8.000 quelli che hanno già trovato accoglienza in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti).

“La vita deve comunque proseguire, laddove possibile, e senza offendere nessuno. È anche giusto dare un segnale di prosecuzione della vita in contesti come questo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a chi gli chiedeva se sia stato opportuno tenere il concerto di Bruce Springsteen ieri a Ferrara.

Precipitazioni diffuse sono previste per domani sull’Emilia-Romagna ed è stata confermata l‘allerta rossa sull’area che va da Bologna a Rimini. Rimane altissima l’attenzione sulle frane. (Ansa)