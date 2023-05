Casa Sollievo, arriva Robot Tino: il fattorino che riduce virus e batteri

Il progetto, finanziato nell’ambito dell’iniziativa europea Digital Innovation Hub, coinvolge altri tre istituti europei, oltre all’Ospedale di San Giovanni Rotondo : la clinica francese del gruppo Ramsay Healthcare, la clinica spagnola Humana specializzata nella gestione delle malattie croniche e la casa di riposo Aktios in Grecia. Questi istituti stanno sperimentando, in 4 setting assistenziali diversi, l’utilità del robot Tino nell’affiancare gli operatori sanitari durante l’esecuzione di alcuni compiti con l’intento di ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 e di conseguenza contenere la diffusione della malattia da COVID-19.

Il robot, interamente progettato e prodotto dall’azienda francese Kompai Robotics , ha le sembianze di un fattorino ed è stato sviluppato per il trasporto di oggetti e beni all’interno dei reparti. Grazie alla configurazione del robot realizzata dai tecnologi dell’Unità di Innovazione e Ricerca di Casa Sollievo, consistente nella mappatura degli ambienti e nella programmazione dei percorsi, Tino è in grado di muoversi in maniera autonoma all’interno del reparto, è in grado di verificare se gli umani indossano o meno la mascherina e di segnalare la caduta a terra dei pazienti.

Abbinato a 2 smartwatch, Tino è in grado di rilevare in maniera continua anche alcuni parametri fondamentali come temperatura corporea, frequenza cardiaca, saturazione e pressione arteriosa. Oltre a salvaguardare la salute dei pazienti fragili, favorendo la riduzione dei contatti e della possibilità di contrarre un’infezione, il robot Tino può essere utilizzato come robot di compagnia per ascoltare musica, leggere o effettuare delle videochiamate alleviando così l’isolamento dei pazienti fragili ospedalizzati.

I ricercatori di Casa Sollievo hanno anche sperimentato, con grande soddisfazione da parte dei pazienti, alcuni servizi di videochiamata forniti dal robot come la televisita con il dietista e con lo psicologo.

Anche se la strada da percorrere per l’introduzione di queste tecnologie nella realtà clinica è ancora lunga, la sperimentazione costituisce uno dei tasselli delle ricerche in corso in questo ambito, volte a preparare un futuro in cui queste tecnologie forniranno un valido supporto alle attività degli operatori sanitari.