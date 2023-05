Cerignola-Foggia 4-1, la delusione di Delio Rossi: “Chiediamo scusa”

FOGGIA – Delio Rossi ha commentato deluso il pesante ko del suo Foggia contro l’Audace Cerignola (4-1) nel primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C: “Sono dispiaciuto perché onestamente non era la partita che avevamo preparato, poi vai sotto di due reti in occasioni in cui la palla era la nostra e la partita si è messa bene per loro.

Abbiamo cercato di riaprirla, ma poi abbiamo commesso altri errori e non siamo più riusciti a venirne a capo. Peccato, però c’è ancora la partita di ritorno. Merito al Cerignola per come ha interpretato la sfida e adesso ci lecchiamo le ferite e penseremo alla partita di ritorno. – conclude Rossi come riporta Foggiagol.it – Sono rammaricato per come abbiamo interpretato la gara e loro sono stati più determinati di noi, soprattutto nei momenti topici della gara e noi avremmo dovuto fare altrettanto. Sentirò il Presidente nelle prossime ore”. Lo riporta Tommaso Maschio su tuttomercatoweb.com.