Confermato. La Festa del Soccorso di San Severo è stata rinviata

San Severo – Al termine del tavolo tecnico che si è tenuto presso la Prefettura di Foggia, è stato deciso che, a causa delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore ed in segno di cordoglio per le vittime in Emilia Romagna, la festa del Soccorso è stata rinviata.

La Festa si svolgerà nel successivo fine settimana con le processioni che si terranno domenica 28 e lunedì 29 maggio.