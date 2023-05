Deceduto Mons. Giuseppe Casale, vescovo emerito di Foggia-Bovino

In seno alla Conferenza Episcopale Pugliese è Vescovo Delegato per i Problemi Sociali e del Lavoro e per le Migrazioni. Nel 1988 diede inizio, in collaborazione col dr. Massimo Introvigne e il prof. Mayer, all’attività del CESNUR (Centro StudiNuove Religioni),.di cui fu Presidente. Intensa è stata la collaborazione con i quotidiani Avvenire e il Mattino (per quest’ultimo è stato titolare della rubrica domenicale “I passi e il destino”, fino al momento della sua nomina alla Sede Metropolitana di Foggia-Bovino.