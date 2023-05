Foggia: chiusura laboratori analisi Asl, la “ghigliottina” della giunta Emiliano

Foggia, 19 maggio 2023. “Decine di utenti consumatori hanno appreso la notizia che la direzione della Asl di Foggia procederà a breve alla chiusura del laboratorio di analisi presso l’ex Inam a Oiazza della Libertà.

L’allarme arriva da Adiconsum che scrive: “Pare che il laboratorio di analisi sarà, per decisione della Regione Puglia, declassato a semplice centro prelievi, ciò ovviamente comporterà che le analisi non saranno più eseguite sul posto ma altrove”.

Alla base del nuovo modello organizzativo, la delibera di giunta regionale Puglia n. 985/2017: “Elaborazione di un modello di riorganizzazione dei Laboratori Analisi pubblici della Regione Puglia”.

“Siamo attoniti – tuona il presidente di Adiconsum Foggia Giovanni d’Elia – il fatto che le analisi saranno eseguite altrove comporta a nostro avviso gravi conseguenze sulla qualità del servizio, nonché ritardi nella consegna dei referti”. Aggiunge inoltre quelli che sono stati i “notevoli investimenti tecnologici nel laboratorio Asl a vantaggio di tutte le strutture pubbliche sia Asl che per il policlinico”.

Altri utenti scrivono alla redazione di Stato Quotidiano sottolineando come nel laboratorio analisi di Foggia attualmente “ci siano i numeri reali di produttività, oltre al grande bacino di utenza e alle molteplici associazioni che vi confluiscono materialmente. E citano l’Ant (associazione nazionale tumori), l’intero bacino di utenza dei Monti Dauni, Telemedicina, Adi (assistenza domiciliare infermieristica), diverse Case di Cura, il carcere di Foggia e provincia, ecc. Un’efficienza che “frena la corsa al pronto soccorso o dal medico di base”.

La delibera del 2017, tanto per capirci, include, fra gli obiettivi che si pone, “la dismissione dei laboratori a bassa produzione, il recupero e riallocazione delle risorse umane e tecnologiche e l’accorpamento delle attività”.

Adiconsum aggiunge: “Abbiamo il sentore che anche questo pezzo importante della sanità, venga svenduto alla sanità privata. Abbiamo richiesto un incontro con la direzione generale della Asl al fine di approfondire, chiarire e risolvere tale questione che sta creando confusione, ansia e disappunto”.

Di “rally delle provette” parla Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fdi. “La cosiddetta riconversione, che tradotto significa la chiusura, dei laboratori analisi in provincia di Foggia che diventeranno semplici punti di prelievo sul territorio, è l’ennesimo danno prodotto dalla fallimentare gestione della sanità da parte di Emiliano con la complicità dell’assessore Palese e del direttore generale Nigri. Perché, al momento, pare che in altre province pugliesi non si starebbe procedendo nella stessa direzione”.

La “mazzata”, comincerebbe, appunto, dalla Asl di Foggia a piazza libertà e, secondo quanto risulta a Stato Quotidiano, riguarderebbe anche una parte del Gargano e dell’Alto Tavoliere, riguardo a laboratori di analisi.

“Se, da un lato- prosegue De Leonardis- i laboratori resteranno aperti solo nelle strutture ospedaliere, dall’altro i tecnici di laboratorio attualmente in servizio nei punti prelievo dei vari centri della provincia, saranno trasferiti tra gli ospedali di Foggia, Cerignola e San Severo. L’ennesima beffa posta in essere dal presidente Emiliano, dimostrazione della totale incapacità di uscire da un piano di rientro in cui siamo da ormai troppo tempo”.

Dopo aver citato i riverberi sugli utenti per Gargano e Monti Dauni, il consigliere aggiunge: “Anziché procedere verso una medicina territoriale, come la tragedia del Covid avrebbe dovuto imporre, si va in direzione opposta, allontanando sempre più i cittadini da una sanità di prossimità”.