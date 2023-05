I morti per le alluvioni in Emilia-Romagna salgono a 14

FOGGIA – Sale a 14 il bilancio dei morti per il maltempo in Romagna. E ci sarebbero ancora dispersi.

Ansa

Gli sfollati sono oltre 10mila. Danni per miliardi di euro. Il Governo chiederà di attivare il Fondo di solidarietà europeo. Il Cdm dichiarerà lo stato di calamità. Allerta rossa anche oggi nella regione. Arancione in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana

Ansa

IL LIVEBLOG

09:55 – È salito a sei morti e un disperso il bilancio dell’alluvione che ha colpito il territorio ravennate. Diventa quindi 14 il conto totale delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. Questa mattina a Faenza la polizia ha recuperato il corpo di un ultrasettantenne.

Ansa

09:31 – Il Comune di Ravenna ha disposto l’evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non disponesse di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, il museo Classis di Classe in via Classense 29. Continua intanto a preoccupare la situazione a Fornace Zarattini, frazione alle porte della città romagnola, evacuata già da ieri mattina e ora allagata.

Ansa

09:07 – Sulla scorta delle previsioni metereologiche “qualche preoccupazione permane nella fascia pede-collinare, anche con queste piccole precipitazioni, perché noi abbiamo movimenti franosi costanti e quindi ci sarà una evoluzione di questo quadro nei 48 comuni che hanno avuto più di 250 frane. Detto questo siamo già all’opera per supportare tutti i Comuni e la popolazione nel ripristino pere il ritorno alla normalità.

Ansa

Stiamo organizzando 14 squadre delle colonne mobili della Protezione Civile che possano intervenire sui comuni per aiutarli: 8 andranno nel Ravennate, 3 andranno nel Bolognese e 3 in provincia di Forì-Cesena”. Così, intervenendo a Sky Tg 24, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo. Lo riporta l’agenzia Ansa.