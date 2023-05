Il cinque per mille a Medici Senza Frontiere: ecco a che cosa serve

Destinare il cinque per mille delle proprie imposte a Medici Senza Frontiere vuol dire garantire un supporto economico a una realtà che da più di mezzo secolo si impegna a salvare vite, assicurando a migliaia di persone le cure di cui hanno bisogno. Medici Senza Frontiere è presente in decine di Paesi in tutto il mondo, intervenendo in aree che sono devastate dalla guerra, flagellate da pericolose epidemie, colpite da disastri naturali come uragani e terremoti o semplicemente escluse dalla possibilità di ricevere assistenza sanitaria. Ebbene, questo impegno è reso concreto dai fondi che vengono raccolti tramite il cinque per mille, il quale costituisce uno dei più importanti canali di finanziamento, interamente destinato alla pianificazione e alla realizzazione dei progetti.

La trasparenza di Medici Senza Frontiere

Anche se non lo hai mai fatto negli anni precedenti, effettua una donazione del tuo cinque per mille a Medici Senza Frontiere, e avrai la certezza di sostenere una realtà che fa del bene a bambini, donne e uomini che ne hanno realmente bisogno. Forse non sai che ogni ente che beneficia del cinque per mille ha l’obbligo di rendicontare il proprio operato, indicando ciò in che modo gli importi ricevuti vengono usati. Ebbene, Medici Senza Frontiere ovviamente si adatta e rispetta tale obbligo: tutti gli anni documenta in che modo i fondi che ha ricevuto sono stati impiegati, evidenziando i progetti che sono stati finanziati.

Il 2022 di Medici Senza Frontiere

Nel 2022 l’organizzazione ha ottenuto, grazie alle dichiarazioni dei redditi degli italiani del 2021, un totale di oltre 7 milioni e 600mila euro: sono i fondi riguardanti le dichiarazioni di due anni fa, e provengono dalle imposte di circa 180mila italiani. Grazie ai fondi ottenuti, l’ente ha avuto la possibilità di entrare in azione in diversi Paesi del mondo, dall’Asia all’Africa, in quelle zone in cui era necessario intervenire per salvare vite. La cura e la prevenzione della malaria hanno rappresentato alcune delle più importanti aree di intervento, insieme con l’assistenza psicologica e sanitaria. Altri ambiti coinvolti sono stati la malnutrizione, la medicina di urgenza, la salute infantile, la chirurgia e la salute riproduttiva.

I progetti finanziati con il cinque per mille

Dei soldi arrivati a Medici Senza Frontiere grazie al cinque per mille, nel 2022 600mila euro sono stati destinati all’ospedale traumatologico di Kunduz, in Afganistan, dove l’organizzazione eroga cure alle persone sfollate. Altri 600mila euro sono stati stanziati per il progetto di Cox’s Bazaar in Bangladesh, per fornire alla popolazione Rohingya assistenza sanitaria e medica. È pari a 1 milione e 300mila euro, invece, la cifra che è servita a sostenere il progetto di Medici Senza Frontiere a Maidaguri, in Nigeria, dove è stato creato un centro terapeutico nutrizionale finalizzato alla cura dei bambini affetti da malnutrizione grave. Sempre in Africa, ma in Mali, un progetto in corso a Niono è stato finanziato con 1 milione e 300mila euro per garantire cure materne infantili. Ritornando in Nigeria, ma a Kebbi, il team di MSF si dedica alla cura e alla prevenzione della malnutrizione grazie a oltre 600mila euro giunti dai versamenti del cinque per mille.

L’attività di Medici Senza Frontiere in Venezuela e in Siria

In Venezuela, 1 milione e 100mila euro hanno consentito a Medici Senza Frontiere di mettere in atto il progetto di Bolivar finalizzato alla cura e alla prevenzione della malaria. Nel Governatorato di Idlib in Siria, invece, 1 milione e 500mila euro hanno permesso agli operatori dell’organizzazione di garantire alle persone siriane sfollate assistenza non solo medica ma anche umanitaria e psicologica. (ansa)