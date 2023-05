“Il declassamento dei laboratori non è affatto una buona notizia, anzi”

FOGGIA – “L’applicazione della Delibera della Regione Puglia n. 985 del 2017 comincia a far sentire tutte le sue conseguenze negative e crediamo che gli elementi critici e negativi del riordino ospedaliero ricadano sugli utenti. Il declassamento dei laboratori territoriali della Asl di San Marco in Lamis, Foggia, Vico del Gargano, Vieste e Torremaggiore non è affatto una buona notizia, anzi”..



Lo evidenzia Marcello Perulli, segretario generale della Cisl FP di Foggia. “Attese, pericoli e disagi per i cittadini della provincia di Foggia non mancheranno. I pazienti, pur effettuando il prelievo al Centro Prelievi, per quello che resterà attivo, non riceveranno l’assistenza in tempo reale e quindi, inevitabilmente, si dirigeranno presso strutture private. Ma non basta. Alcuni esami non potranno più essere effettuati in quanto non potranno essere effettuati test che necessitano di tempi brevi.



Ci piacerebbe sapere – sottolinea Marcello Perulli – il rapporto costi benefici, atteso

che il personale sarà distribuito altrove ma comunque retribuito, e che dovrà essere predisposto un servizio massivo e sicuro per il trasporto di tutto il sangue prelevato che non sarà più analizzato nei laboratori attualmente esistenti.

In più, giova ricordare che, anche in caso di spostamento dell’utenza presso il privato, le prestazioni dovranno comunque essere pagate dai budget regionali. Rispetto alla Delibera del 2017 che riorganizzava il servizio in oggetto, si contano numeri attuali, ovvero oltre 500mila test, che sono decisamente superiori rispetto ai numeri che all’epoca dettarono scelte e provvedimenti.

Quello che, in modo ancora più particolare, vogliamo sottolineare è la totale assenza di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, nonostante il CCNL Sanità preveda proprio l’informativa e il confronto su tali materie e che, non più tardi del 2 maggio scorso, è stato siglato un protocollo politico tra le OO.SS. Confederali e di Categoria e la Regione Puglia teso proprio ad operare scelte condivise, anche sul livello territoriale.

Scelte in grado di riqualificare e rimodulare l’offerta delle prestazioni sanitarie. Continuano, invece, a piovere dall’alto notizie di tagli, chiusure e riorganizzazione dei servizi sempre disposti in via unilaterale senza una approfondita analisi sulle ricadute per utenza e sui reali rapporti costi benefici di tali scelte”.