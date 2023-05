Mafia nel Foggiano, confiscati beni per 3 milioni: anche auto e immobili

FOGGIA – Beni del valore di tre milioni di euro, riconducibili a Michele Scuccimarra, pregiudicato di Orta Nova (Foggia), sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Bari e dai carabinieri del comando provinciale di Foggia.

La confisca ha interessato unità immobiliari, autovetture, quote societarie e conti correnti. Il provvedimento conferma la misura di prevenzione patrimoniale emessa dal Tribunale di Bari nel 2021. Scuccimarra è stato definito dagli inquirenti un “soggetto dalla pericolosità sociale” per i suoi numerosi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, aggravati dal vincolo associativo, nonché per reati contro il patrimonio”. Gli accertamenti investigativi hanno evidenziato una sproporzione tra il patrimonio di Scuccimarra i redditi dichiarati.Lo riporta l’agenzia Ansa.