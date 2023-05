Mainiero candidato sindaco: “Foggia vuol tornare a essere capoluogo”

Foggia, 19 maggio 2023. Piazza Mercato piena in ogni ordine di posto, persone in piedi, il settore riservato della prima fila affollato di volti noti della città e altri che si intravedono sparpagliati anche più indietro.

Giuseppe Maineiro ha inaugurato stasera, con questo primo incontro, la sua campagna elettorale a sindaco di Foggia e alcune cose si possono dedurre anche dai presenti, almeno interessati a quello che è il suo programma.

Ci sono l’assessora Rosa Barone, l’on. Giorgio Lovecchio, il consigliere regionale Antonio Tutolo, il socialista Pino Lonigro, Marcello Sciagura di Società Civile, l’ex sindaco di Candela Nino Santarella, avversario storico di Nicola Gatta ma anche amico di Mainiero da tempi di An, se non prima. Per citarne alcuni, quelli più in vista al colpo d’occhio.

La serata è stata condotta sui temi nevralgici della città dal direttore dell’Attacco Piero Paciello, che li ha snocciolati per per step.

“Questa città ha voglia di partecipazione, c’è un voto libero maggioritario”, dice Mainiero, che si cimenta nel paragone: “Oggi va a 20 euro, il prezzo è sceso, negli anni c’è stato un vero e proprio decadimento”.

Torna al commissariamento, passa a volo a parlare di tecnostrutture da bonificare, Paciello affronta criticamente il discorso dello scioglimento per mafia e delle interdittive, delle “aziende che saltano, insieme a quelle infiltrate veramente dalla mafia”.

È cambiato poco in questi anni, dice Mianiero, sempre lo stesso sistema di relazioni con gli imprenditori, ma “Foggia non è la Chicago del terzo millennio e deve pensare al suo futuro”. Come? La zona Asi che va messa a nuovo, il centro storico da vivere e non abbandonare a se stesso, “ipermercati sì, strutture no in quella zona, tanto meno agro-industria e, se qualche progetto buono c’è va a rilento, anche questo è da spiegare”.

Foggia, inoltre, deve riprendere il suo ruolo di città capoluogo rispetto alla sua provincia.

Tema dell’emergenza abitativa: “Su questo- negli ultimi anni si è costruito il consenso perché i terreni sono stati dati ai privati, adesso Arca sta facendo un buon lavoro ma non basta”.

C’è il tema dei temi, il Pug da approvare- e qui scatta l’applauso del pubblico presente alle parole del candidato- per riscrivere la città e il riammagliamento tra periferia e centro: si deve partire da questo strumento, lo sviluppo urbanistico deve essere rigenerativo e non espansivo”.

“Negli anni – rimarca Paciello- il perno di tutto è sempre stato il mattone che decideva per sé e per ogni altro settore strategico della città”. 55 milioni di Pnrr a Foggia, tanti ne sono arrivati, e il presidente di ‘Resto a Foggia’ cita Bari come esempio virtuoso: “Perché Bari ha eletto Decaro e noi un altro, ma non lo nominiamo”.

L’ex amministrazione la cita per portare esempi, in negativo, come sul Piano sociale di zona- con toni polemici ma non dirompenti come abbiamo più volte constatato in questi anni- tra fondi inutilizzati, servizi sociali “ancora con i pacchi di pasta negli scaffali”, fallimento del Pnrr per asili nido e scuole infanzia, ai bonus alimentari durante il Covid, con relative graduatorie.

“Concentrarsi sul disagio sociale senza disperdersi in mille voci” è uno delle modalità con cui intende affrontare il piano. E aggiunge: “Dobbiamo trovare nelle maglie del nostro bilancio le risorse non agganciate con il Pnrr”.

Paciello cita Pasquale Pellegrino, il politico del lavoro fra la gente 24 h e un’idea, tuttavia, assistenzialista della materia. Si cita anche Vincenzo Russo come esempio virtuoso di politico della città e si discute di un sistema Capitanata che non sa fare rete per chiedere alla Regione le cose che dovrebbe.

I temi alla griglia sono svariati, ordinati dalla conduzione, ci sarà modo in questa lunga campagna elettorale di affrontarli da più prospettive. Dal punto di vista politico, intorno a Mainiero si va deliando un blocco “civico” che era all’incontro nella sua rappresentanza. Assente il Pd, almeno non così esposto come i rappresentanti del M5s, compreso l’eurodeputato Mario Furore.

Paola Lucino, 19 maggio 2023