Manfredonia, biomasse spiaggiate: accordo tra Comune e titolari lidi

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il tratto di costa compreso tra il “Panorama del Golfo” e la “Foce del Candelaro” è caratterizzato dalla presenza di ecosistemi di pregio che meritano particolare attenzione a livello regionale e locale, al fine di una più attenta azione di tutela, valorizzazione e gestione del territorio costiero nel suo complesso.

Gli stessi provocano però ricadute in termini di promozione del territorio ai fini turistici, con particolare riferimento a ll’attività turistico – balneare.

Fra queste si annoverano le praterie di Cymodocea nodosa. Il litorale è spesso interessato dalla presenza, e talvolta dall’accumulo più o meno consistente, delle biomasse vegetali spiaggiate (BVS) costituite da depositi, strutturati e non, di residui di piante marine ed alghe trasportati sulla costa dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti.



Le BVS sempre più spesso includono anche rifiuti solidi, principalmente plastica, rifiuti metallici e materiali vari(mozziconi di sigarette, lattine, ecc.) e pertanto la loro corretta gestione costituisce misura di tutela ambientale dell’intero ecosistema costiero. La biomassa vegetale spiaggiata può essere avviata in impianti di trattamento della FORSU o reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici come “non rifiuto”. Per tale motivo è stato approvato il progetto “Spostamento delle BVS presso il sito individuato posto tra il lido “Taumante” e il lido “Ultima Spiaggia”.



NELLO SPECIFICO:

I TITOLARI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME si impegnano ad eseguire l’accumulo e lo spostamento anche delle BVS riversate sulla battigia delle spiagge libere non in concessione, nel tratto compreso tra il “Panorama del golfo” e il “Lido Aurora” durante la stagione estiva ad eccezione della prima rimozione che rimane a carico del Comune.



IL COMUNE DI MANFREDONIA si impegna ad individuare un sito idoneo all’accoglimento delle BVS e a trasmettere le previste comunicazioni alla Regione Puglia. Tutte le parti coinvolte si impegnano, siglando il presente protocollo, con lo scopo di rendere un servizio alla collettività mirato alla salvaguardia dell’ambiente, nell’ambito e per la durata del progetto a svolgere tutte le attività in esso previste a solo titolo gratuito, precisando che il mancato assolvimento degli obblighi richiamati porterà alla decadenza dello stesso protocollo.

GC-78-16052023-2