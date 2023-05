Progetto Popolare: “Negato il diritto di dichiarazione di voto a Schiavone”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ieri sera, al termine del Consiglio Comunale si è consumata una pagina tristissima della democrazia all’interno dell’assise comunale della nostra città. Infatti, al nostro rappresentante in aula è stata negata la possibilità di esercitare il suo sacrosanto diritto di dichiarazione di voto in ordine alla delibera che prorogava l’obbligo dell’adeguamento al piano comunale delle coste.

Una delibera delicata e attesa da decine di operatori del settore, alla quale il consigliere Francesco Schiavone si è appassionato fornendo il suo prezioso contributo in fase di revisione e stesura finale, rimanendo in aula con grandissimo senso di responsabilità tenuto conto che la maggioranza non avrebbe avuto il numero legale per continuare la seduta.