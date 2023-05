Scandalo Rsa pugliesi: Il 78% delle strutture è irregolare

FOGGIA – In Puglia ci sono 359 strutture private che forniscono assistenza ad anziani e disabili e che, secondo la legge, devono dimostrare di avere i requisiti necessari (dal personale all’adeguatezza delle strutture) per svolgere tali delicate funzioni per conto del servizio sanitario pubblico .

Il 2019 vedrà la ristrutturazione di questo settore. Dopo la riorganizzazione, tutte queste strutture saranno ricontrollate e le Regioni potranno rilasciare l’autorizzazione e l’accreditamento definitivi. Tuttavia, nell’arco di quattro anni, la ASL ha potuto effettuare solo 212 visite su 359 finalizzate alla verifica dell‘autorizzazione (88 su 251 finalizzate all‘accreditamento) e i risultati sono stati allarmanti: il 78% delle strutture non era in regola. In alcuni province (Taranto) il picco raggiunge il 100%. Lo riporta Massimiliano Scagliarini sulla Gazzetta del Mezzogiorno.