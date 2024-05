A Manfredonia inaugurazione comitato Fratelli d'Italia. Fallucchi: "Più Italia in Europa"

Manfredonia. Sabato 18 Maggio in corso Roma 83 ha avuto luogo l’inaugurazione del comitato elettorale di fratelli D’italia. Erano presenti il commissario cittadino di FDI Lo Riso, l On. La Salandra, il consigliere regionale De Leonardis, Ugo Galli e la senatrice Anna Maria Fallucchi.

Serata di incoraggiamento, accoglienza e buoni propositi di continuità e coerenza con le linee programmatiche di governo, da emulare sul territorio locale. Molto determinata FDI nel sostegno ad Ugo Galli, ma ancor di più nell’essere partecipi nell’ipotesi di un amministrazione di centro destra.

Serata conviviale per un piccolo banchetto per omaggiare i presenti, in particolar modo la senatrice Fallucchi, che all’indomani della serata compieva gli anni. Tra una candelina da spegnere ed una fetta di torta ha voluto ricordare quanto sia importante la preferenza per le Europee per FDI “Più Italia in Europa”.

