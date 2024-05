Nelle ultime settimane, la vicenda del Calcio Foggia 1920 ha tenuto col fiato sospeso tifosi, istituzioni e comunità locali. La situazione critica in cui versa la società ha reso necessario un chiarimento riguardo alle trattative di cessione e alle proposte ricevute per il futuro della squadra. A sollevare il velo di mistero è stato lo stesso Presidente, Nicola Canonico, che ha rivelato dettagli cruciali sulle offerte ricevute e sulle decisioni future che potrebbero determinare il destino del club.

Il Presidente Canonico ha ricevuto due proposte di acquisto, entrambe rifiutate. Queste offerte, secondo quanto comunicato ufficialmente alla Sindaca Maria Episcopo, non erano in linea con le aspettative e le necessità del club. I potenziali acquirenti sembravano intenzionati più a “liquidare” la figura dell’attuale proprietario che a garantire un futuro stabile e prospero alla società.

Canonico ha sottolineato che le proposte non erano solo insoddisfacenti dal punto di vista economico, ma mancavano anche di un progetto chiaro e sostenibile per il futuro del Foggia. Questo ha portato il Presidente a respingere entrambe le offerte, chiedendo alla Sindaca di diffondere una comunicazione chiara e completa per evitare fraintendimenti e speculazioni.

Ora, Nicola Canonico si trova di fronte a un bivio: continuare a guidare la società o procedere con la sua liquidazione. La seconda opzione, sebbene dolorosa, permetterebbe a chi ha a cuore le sorti del Foggia di ripartire con una nuova società, anche se questo significherebbe ricominciare dalla categoria dilettantistica. Una sconfitta per le istituzioni e la comunità, ma forse l’unica strada percorribile per mantenere viva la passione calcistica nella città.

In questo scenario complesso, il ruolo della comunità locale e delle istituzioni diventa cruciale. La Sindaca Episcopo, insieme ai tifosi e agli imprenditori locali, ha solo 48 ore per convincere Canonico a rimanere e continuare a guidare il club. Un’impresa difficile, ma non impossibile, che richiede uno sforzo congiunto e una visione condivisa per il futuro del Calcio Foggia 1920.

Lo riporta foggiacalciomania.com.

Lunedì mattina, Canonico potrebbe tenere una conferenza stampa, o al massimo nelle ore successive, per sciogliere ogni riserva riguardo al suo futuro e a quello del club. In questa occasione, il Presidente potrebbe annunciare la sua decisione finale: restare al timone della società o lasciarla affondare. Un momento decisivo che potrebbe segnare una svolta nella storia recente del Foggia.

Nel frattempo, è emersa la voce di un possibile interessamento da parte di un gruppo imprenditoriale non locale. Tuttavia, i tempi sono stretti e l’eventuale trattativa potrebbe iniziare solo a garanzia di avvenuta iscrizione del Foggia in Lega Pro. Questo interessamento rappresenterebbe una delle prime proposte sensate da quando si parla della cessione del Foggia, ma la concretezza di queste intenzioni resta ancora da verificare.