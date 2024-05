Domenico La Marca: "Emozione enorme, presentarvi i nostri candidati. Ora, facciamo futuro insieme!"

“È stata un’emozione indescrivibile potervi finalmente presentare le candidate e i candidati a sostegno di questo grande sogno. Facciamo futuro, insieme!”.

E’ quanto ha detto Domenico La Marca, candidato a sindaco di centrosinistra per la coalizione “Insieme per Manfredonia”, a margine della serata al LUC per la presentazione dei candidati delle liste collegate: lista La Marca Sindaco presentata dall’avv. Innocenza Starace, lista Manfredonia Civica, lista Con presentata dall’avv. Matteo Ognissanti, il Partito Democratico presentato da Matteo Panza, lista Progetto popolare e Molo 21, alla presenza dell’avvocato Giovanni Mansueto.

Era presente alla serata anche il vice presidente della regione Raffaele Piemontese, che ha preso la parola intervenendo sul palco per La Marca. “Conosco Domenico da diversi anni” e “conosco il suo impegno nel sociale che è presidente di una cooperativa e che in regione l’ha già conosciuto per il suo impegno.”

Ribadisce che dopo diversi commissariamenti “a Manfredonia è arrivato il momento di sostenere una persona pulita ed anche competente”. Perché “qualora arrivassero dei fondi economici Domenico saprebbe gestirli” ” perché cari/e cittadini/e Domenico non è solo bravo nelle politiche sociali, ma è preparato anche in sviluppo ed economia e può amministrare a 360 gradi”.

La legalità punto cardine della campagna elettorale, il candidato sindaco a tal proposito dice ” si fa legalità partendo dal piccolo cominciando a non fare piccoli favori di scambio per non alimentare poi la mafia”. Poi uno sguardo sempre ai giovani, perché proprio dove ha luogo la presentazione per La Marca, il LUC è uno dei posti da restituire ai giovani di Manfredonia accogliendo idee e creando opportunità.