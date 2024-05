La rabbia di Lanza Lanza scampa alla morte. La squadra mobile il 23 ottobre lo intercetta in ospedale mentre “chiama in causa Sinesi indicandolo come il responsabile del suo attentato” scrive il gip, riferendosi a quanto disse il ferito a un conoscente: “Chi li doveva mandare, io vado a casa loro specialmente di quello con la testa grande”. Che l’accusa ritiene essere Sinesi detto “Capacchione”, come confermato dal pentito Francavilla: “lui si irrita sempre con questo soprannome”. Lanza viene arrestato il 4 aprile 2016 per estorsione nel blitz Rodolfo in cui verrà assolto e portato nel carcere di Vibo Valentia (tra aprile e maggio 2016) dove incontra di nuovo il barese Michele Miccoli del clan Strisciuglio con cui era già stato detenuto insieme a Bari tra giugno e luglio 2010. Miccoli si pente a giugno 2016, e rivela: “Lanza mi disse che il mandante del suo tentato omicidio fu Roberto Sinisi. Disse: ‘è stato quel cornuto di Sinisi’ che a tradimento gli fece questo gesto perché avevano parlato prima per il quieto vivere”.