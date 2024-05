È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 bis, alla altezza di San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese.

La vittima, un uomo di 62 anni originario di Foggia, secondo quanto si apprende, era alla guida di un’auto che per cause in fase di accertamento si è scontrata contro un mezzo con rimorchio.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, due di San Ferdinando e una di Trinitapoli.

Il personale sanitario ha stabilizzato il 62enne e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Barletta dove è morto a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Ha riportato invece ferite non gravi il conducente dell’altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barletta, gli agenti della Polstrada e della polizia locale di San Ferdinando.

Lo riporta l’Ansa.