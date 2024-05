Lali debutta con il suo primo album: “Vita” ora disponibile su tutti i digital store

Cerignola, 19 maggio 2024 – Da oggi, il cantautore cerignolano Lali ha reso disponibile il suo primo album, intitolato “Vita”, su tutte le piattaforme digitali. Alessandro Detoma, conosciuto artisticamente come Lali, è nato a Padova il 20 ottobre 2000 ma ha sempre vissuto a Cerignola. Fin dalla giovane età di 11 anni, Lali ha iniziato ad approcciarsi alla musica, scrivendo i suoi primi testi e registrando i suoi primi singoli già nel 2013.

Dopo anni di pratica e sperimentazione in vari generi musicali, Lali ha trovato la sua identità nel mondo del pop, sviluppando uno stile unico di urban pop che mescola le sue radici rap con melodie popolari e orecchiabili. I testi delle sue canzoni mirano a toccare le emozioni degli ascoltatori, creando un connubio perfetto tra ritmo e sentimento.

Il primo album di Lali, “Vita”, prodotto da P3nguin, comprende 7 tracce interamente scritte dall’artista. Questo lavoro rappresenta un importante traguardo nella sua carriera artistica, segnando il passaggio da una serie di mixtape e singoli a un’opera completa e strutturata.

L’uscita dell’album è stata celebrata alla mezzanotte tra sabato e domenica con un party privato, dove Lali ha presentato dal vivo i sette brani del disco, circondato da amici e parenti. Emozionato per il debutto, Lali ha dichiarato: “L’uscita di questo disco mi mette un po’ d’ansia perché tante persone vedranno lati di me che non conoscono”.

Nel suo album, Lali ha collaborato con due voci straordinarie. “Ringrazio l’amico di sempre On.lele che mi ha concesso il verso per il brano ‘Noi’ e SaBBa, con me in ‘Louvre’. Ho conosciuto SaBBa a Riccione e, sentiti i suoi versi, non ho resistito all’idea di una collaborazione”, ha affermato Lali.

“Vita” è disponibile da oggi su tutti i digital store. Non perdete l’occasione di scoprire il mondo musicale di Lali e di lasciarvi trasportare dalle emozioni delle sue canzoni.

Ascolta l’album su spotify.com